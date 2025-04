Şöhret olmak için dünyaya gelmiş

Şöhretler dünyasında her nedense bazı isimleri çok iyi tanıdığımızı düşünürüz. Ancak şöyle bir derinlemesine düşündüğümüzde de aklımıza haklarında bildiğimiz çok da bir şey gelmez. Bu tam olarak benim Jennifer Aniston için hissettiğim duygu olabilir. Bu hafta The Last of Us dizisinde yer alarak bir anda magazin dünyasına bomba gibi düşen Aniston hakkında ne bildiğimi düşündüğümde çok da bir şey bilmediğimi fark ettim. 1990'lı yıllara damga vuran ve kült diziler arasında yer alan Friends dizisiyle şöhreti yakalayan 1969 doğumlu oyuncu son dönemde bir spor ürünleri markasıyla yaptığı anlaşmayla ve Los Angeles'ta kısa süre önce satın aldığı lüks malikanesiyle konuşuluyor. 2018 yılında ikinci eşi Justin Theroux'dan boşandıktan sonra ismi kimseyle de anılmayan Aniston hakkında en son ne zaman bir şey kaleme aldığıma baktım.

Ve 4.5 yıllık evliliğinin ardından Brad Pitt ile boşandığı zaman en son onun hakkında bir şeyler yazdığımı gördüğümde ben de inanamadım. O zaman "2005 yılında vizyona giren Mr&Mrs Smith filminde Angelina Jolie ve Brad Pitt'in o çılgın savaş sahnesi hâlâ gözlerimizin önünde. Fimde birbirlerine bıçak fırlatan, kıyasıya dövüşen, hatta birbirlerini öldürmeye çalışan evli iki gizli ajanı canlandıran bu iki ünlü isim şimdi o filmin gerçeğini yaşıyor. Tabii mecazi anlamda... Çünkü çift karşılıklı hamlelerin sergilendiği bir boşanma davasının göbeğinde...

12 yıl öncesine damga vuran bu film, Hollywood'un iki efsane isminin aşkının doğumuna da şahitlik yapmıştı. O dönemde Jennifer Aniston ile evli olan Brad Pitt ile Angeline Jolie büyük aşk yaşamaya başladı.

Filmin galasında iki başrol oyuncusunun birbirinden özellikle uzak durmaya çalışması ve sergiledikleri garip tavırlar bir anda tüm magazin basının gözünün onlara çevrilmesine neden oldu" diye kaleme aldığım satırlar dönemin en magazinsel olayıydı kesin olarak. Ama düşünsenize neredeyse her önemli ödül töreninde gördüğümüz, rol aldığı romantik komediler oldukça büyük gişe geliri getiren Aniston hakkında başka hiçbir şey yazmamış olmam oldukça şaşırtıcıydı. Tabii ki hafızamı zorladığımda onun hakkında pek bir şeyin aklıma gelmemesi de öyle... Tabii ki bu durumda hemen internet üzerinde bir arama yapmaya başladım. 56 yaşındaki Aniston, iki oyuncunun kızı olarak şov dünyasının göbeğinde Los Angeles'ta dünyaya geldi. Yani kısaca şöhret olmak için dünyaya gelmiş diyebiliriz. 2023 yılında dünyanın en çok kazanan oyuncuları listesinde yer alıyordu. Yaklaşık 300 milyon dolar serveti bulunan Aniston, Hollywood'un en iyi yatırımlara sahip isimlerinden biri olarak tanınıyor.

FİLMLERİ GİŞE REKORU KIRDI

Friends dizisindeki Rachel rolüyle de 30'lu yaşlarının başında dünyaca tanınan bir isim oldu. 2000 yılında Brad Pitt ile evlendiğinde şöhretinin ve popülaritesinin zirvesindeydi. Hollywood tarihinin en yakışıklı aktörlerinden biriyle yaptığı evlilik tabii ki onun şov dünyasındaki pozisyonun daha da yükselmesini sağladı. Rol aldığı filmler dünya çapında toplamda 1.6 milyar dolardan fazla gişe hasılatı elde etti. Bu da onun daha da aranan bir oyuncu olmasını sağladı. Bununla beraber her daim bakımlı, fit ve sağlıklı bir görüntüye sahip oluşu onun tüm ünlüler arasında farklı bir pozisyonda konumlanmasını sağladı. Cildine, fiziğine, beslenmesine çok dikkat eden, abartılı her şeyden uzak duran, parasını asla çar çur etmeyen, yakın arkadaş grubunu asla değiştirmeyen, tüm bu oyunculuk/şöhret konusuna son derece ayakları yere basan bir şekilde 'her hangi bir iş' gibi bakan Aniston, yönetmen ve yapımcıların birlikte çalışmayı en çok istediği isimler arasında yer aldı. Kariyerinin en başında oyuculuk yaparken bir yandan garsonluk, sekreterlik gibi işlerle maddi olarak kendisini destekleyen Aniston, 1990'ların başından itibaren düzenli olarak dizilerde rol alan bir oyuncu olmayı başarmıştı. Pitt ile aldatma nedeniyle sonlanan evliliğini, sonrasında yaşadığı tüm ilişkileri son derece sakin, sansasyondan uzak bir şekilde yürütmeyi başaran Aniston tam olarak herkesin örnek alması gereken sağlam bir karaktere, duruşa, üretkenliğe sahip bir kadın.