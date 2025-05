ABD, 4 milyar dolarlık tazminatı konuşuyor

Hiç lafı uzatmayalım ve haberimize direkt şu uyarı ile başlayalım: "Okuyacaklarınızdan rahatsız olabilirsiniz..." Konumuz çocuk istismarı çünkü. Maalesef yine bir iğrençlik ortaya çıktı. Bu kez adres ABD oldu. 7 binden fazla çocuk söz konusu. Yaşanılanların çok fazla detayına tabii ki girmeyeceğiz. Ama yine de şimdiden dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir çocuğa ufacık bir zarar vermek için bile dokunanlara bedduanızı ederek bu haberi okumadan sayfa değiştirebilirsiniz.Hafta içerisinde ABD merkezli AP ajansına bir haber düştü. "Los Angeles County, gençlik merkezlerindeki cinsel istismar iddialarına karşılık 4 milyar dolar ödemeyi kabul etti" deniyordu. Başlıkta özellikle '4 milyar dolarlık ödeme' ön plana çıkarılmıştı. Devlet üzerine düşeni yapıyordu yani. Ancak haberin detaylarında cinsel istismar detayları ve mağdurların sayısı belirtilmemişti. Ardından farklı haber kaynaklarında istismara uğrayan çocukların sayısının yaklaşık 7 bin olduğu ortaya çıktı.Haberin detaylarına geçerken ilk önce Los Angeles County'e bakalım: Kaliforniya eyaletinde bir idari bölgeye verilen isim bu. Yaklaşık 10 milyon bir nufüsu karşılıyor. İçerisinde Los Angeles, Beverly Hills, Long Beach, Santa Monica gibi dünyaca ünlü kentlerin de bulunduğu 27 bölge bulunuyor. 'Hayaller ülkesi Amerika' sloganının dünyaya yayıldığı yerler yani... Los Angeles County bir Denetim Kurulu tarafından yönetiliyor.2020 yılında bir yasa çıkarıldı."Çocukluk yıllarında cinsel istismar - saldırıya uğrayan mağdurlar, suçun failleri ve onları istihdam eden kurumlara karşı zaman aşımı olmaksızın dava açabilir..."Hatırlayalım pandemi dönemiydi bu yasa çıktığında ama çok geçmeden mağdurlar tek tek ortaya çıkmaya başladı. Çok geçmeden cesaretini toplayarak mahkemelere başvuranların sayısı 7 bini buldu.Mağdurların hepsi geçmişlerinde Los Angeles County bünyesindeki çocuk tutukevi tesisleri veya koruyucu bakımevlerinde kalanlardı.Şikâyetler arasında 1959'a kadar geriye gidenler bile oldu.En çok şikayet ise 1980'ler ile 2000'ler arasından geldi.En fazla mağdur 2003 yılında kapatılan El Monte'deki MacLaren Çocuk Merkezi'nden çıktı.Çocuk tutukevi tesisleri veya koruyucu bakımevlerinde kalanlar, personel tarafından sistematik olarak cinsel istismarda bulunulduğunu dile getirdi.Dosyalar birikirken Los Angeles County yönetimi tüm mağdurlara 4 milyar dolar ödemeyi kabul ettiklerini ve "herkesten özür dilediklerini" duyurdu.Bu para 5 yıl içinde ödenecek. Amaç "mağdurların iyileşmesine ve hayatlarını yeniden kurmalarına yardımcı olmak" şeklinde açıklandı. Yönetim ayrıca gençleri güvende tutmak için gereken sistemsel değişiklikleri yapmaya kararlı olduklarını açıkça ortaya koyduklarını belirtti.Tazminattan hangi kurbana ne kadar ödeneceğine uzmanlarından oluşan bağımsız bir ekip karar verecek.Los Angeles County'deki tazminat tutarı olan 4 milyar dolar ABD'de bir kamu kurumu tarafından ödenen en büyük cinsel istismar miktarı oldu. Bir önceki tazminat rekoru 2022'de ödenmişti. ABD'nin en büyük izcilik örgütü olan The Boy Scouts of America'da (BSA) yaşanan çocuk tacizi ve istismarına yönelik açılan davalar sonrasında 2.6 milyar dolarlık tazminat kararı çıkmıştı. Bu davadaki kurban çocuk sayısı 82 bini geçmişti. Şikayet dilekçeleri 1940'lardan 2000'ler arasını kapsıyordu. Los Angeles County'nin ödemeyi kabul ettiği 4 milyar dolarlık tazminat ise ABD basınında çocukların uğradığı cinsel saldırılardan daha fazla konuşuldu. Los Angeles County'nin toplam yıllık bütçesi 49 milyar dolar. Tazminat ödemesi için gelecek yılki bütçenin harcamalarından yüzde 3'lük bir kesinti yapılacak olması ABD medyasının daha çok dikkatini çekti...ABD'de çocuk istismarları devlet ve özel kurumlarda çok fazla yaşanıyor. 2022'deki The Boy Scouts of America davasında da olduğu gibi birçok olayda aslında istismarcıların kimliklerinin bilindiği detayı da ortaya çıkıyor. Şöyle ki kurumlar aslında binlerce şüpheli istismarcının tüm bilgilerine sahip oluyor ancak iddiaları ve kimlik bilgilerini adli mercilere bildirmeyerek dosyaları kapatıyorlar. Kurbanların da sesleri tehditlerle kesiliyor. Diğer taraftan çocukların koruma altına alındığı kurumlarda çalıştırılan devlet memurlarının ciddi bir kesiminin eski suçlular olduğu da belirlendi. Kurum yetkililerin geçmişlerinde işledikleri hırsızlık, gasp ya da diğer adi suçlarla cezaevine giren kişileri işe alırken yeterli oranda araştırmayı da yapmadıkları tespit edildi.New York Times gazetesi bazı kurbanlarının açık kimliği ile yaşadıklarını aktardı.MaryAlice Ashbrook: Madde bağımlısı olan annesinden alınıp MacLaren Çocuk Merkezi'ne götürüldüğünde 8 yaşındaydı ve o gün yağan yağmuru dün gibi hatırladığını söylüyor. Şimdilerde 65 yaşında olan Ashbrook, geçmişini unutmak için birçok kez elektroşok terapisi aldı.Shirley Bodkin: 7 yaşındayken eline Raggedy Ann oyuncağını tutuşturup kendisini kucağına oturtarak zarar veren kurum çalışanının kokusunu hâlâ hatırladığını dile getiriyor. Şimdilerde 58 yaşında olan Bodkin, birçok kez intihar girişiminde bulundu.7 bin çocuğun daha cinsel istismar ve şiddet saldırılarına uğradığının ortaya çıkması ABD basınında çok da geniş bir ilgi görmedi. Birkaç haber sitesi sadece AP ajansının geçtiği haberi bire bir yayınladı o kadar. Değişen yasalar, sosyal medya etkisi ve mağdurlarda artan cezaret ile bilinç ile birlikte ABD'de önümüzdeki günlerde çok daha fazla benzer taciz dosyalarının açılması bekleniyor.Los Angeles County bünyesindeki kurumlarda taciz ve saldırıya uğradıklarını belirten kurbanlar, personel tarafından cinsel istismara uğradıklarını, zorla ilaç verildiğini ve sistematik şekilde tecrit edildiklerini dile getirdi.Kurbanlardan ismi açıklanmayan bir adam, henüz 8 yaşında kaldığı tesisin doktoru tarafından cinsel tacize uğradığını söyledi.Bir diğer mağdur 5 yaşındayken banyoda bir erkek personeli saldırısına uğradığını belirtti.Davaların sundukları dosyalarda ayrıca rutin olarak kaldıkları tesislerde tek kişilik hücrelere bırakıldıkları, uyuşturuldukları ve sandalyelere bağlandıklarına dair şikayetler yer aldı.Bazı dosyalarda da çocukların toplu halde bir odaya kapatılarak cinsel içerikli 'oyunlar' oynamaya zorlandıkları ve şikayet edenlerin tek kişilik hücrelere kapatıldıklarına dair bilgiler var.