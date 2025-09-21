3 ülke 3 deniz 3 kadın

Bodrum'dan Karadeniz'e, Adriyatik'ten Yunan adalarına uzanan bir yolculuk... Türk bayraklı yelkenli tekne 'Tutkum' üç kadının önderliğinde denizleri aşarken sadece rotasını değil, kadınların gücünü ve cesaretini dünyaya gösteriyor. 1960 doğumlu Ceyda Güleçyüz, ODTÜ Yöneylem ve İstatistik mezunu. Ancak denizlerle kurduğu bağ onu emeklilikten çok önce maceraya sürükledi. Yelkenle ilk tanışması 41 yaşında, STS Bodrum okul gemisinde oldu. Güleçyüz, "Grubumuzun adı 'Yüksek Ökçeler'di. 16 kadın bir haftalık eğitim boyunca karaya ayak basmadan 35 metrelik teknede eğitim aldık. Bu deneyim, yelkenle seyretmenin tam bana göre olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı. O dönem boyunca farklı yarışlara katılıp, deneyim kazanan Güleçyüz, eski iş arkadaşı Neşe Hasipek'in teknesi 'Tutkum' ile üç kadın seyirlere başladı.Seyir sırasında unutulmaz anlardan bahseden Güleçyüz, "Karadeniz'de 100. yıl törenlerinde tek kadın tekne olarak deniz kortejinde en önde olmamız çok gurur vericiydi. Karadeniz'de seyir halindeyken yunusların etrafımıza dolup bizim ile yarışması, yunusların hem görseli hem de çıkardıkları o sesler o anı hafızamda çok özel kıldı. Korint kanalını geçmek ve geçerken dümen tutmak büyük bir mutluluktu benim için. Kanalın insan gücü ile açılmış olması inanılmaz. Bu sene mayıs ayında araba ile gittik ve Korint kanalını köprüden geçtik. Köprüden aşağı baktığımda tekne ile geçiş heyecanımı anımsadım" dedi. Yolculuk sırasında zorlu durumlara da şahit olan Güleçyüz, "Pervaneye çuval dolanması, motorun durması, yasak bölgeye yanlışlıkla girme gibi stresli anlar yaşadık. Ama her seferinde sakin kalmayı, çözüme odaklanmayı ve ekip olmanın önemini öğrendik." ifadelerini kullandı.Uzun seyir yapma fikrinin aslında kadınlar olarak dünyada barışı desteklemek olduğunu vurgulayan Güleçyüz, "Türk bayraklı ve kadınlar tarafından yönetilen yelkenli bir tekne ile insanları şaşırtmak ve Türkiye'nin adını duyurmak istiyorduk. Bu yolculuğa çıkma sebebimiz, kadınların gücünü göstermek ve "Yurtta barış, dünyada barış" mottomuzla barışa yelken açmak ve Türk bayraklı bir teknenin kadınlar tarafından yönetildiğini göstermekti." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında da kadın denizcilerin varlığını merak ettiklerini belirten Güleçyüz, "Eğitimimizi almıştık, kaptanlık belgelerimiz vardı ve seyahatimizi 70 gün olarak planladık. Kadınların isterlerse her şeyi yapabileceklerine inanmalarını istedik" dedi.6 ay süren hazırlıkların ardından kendi çabalarıyla ve özellikle Neşe kaptanın emekleriyle hayallerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Güleçyüz, Neşe kaptanın Bavaria 46, 4 kamaralı 2 tuvaletli yelkenli teknesini adeta evi olarak gördüklerini belirtti. 3 kadın, "Yurtta Barış, Dünyada Barış" mottosuyla 'Tutkum' adlı yelkenli tekne ile 70 günlük Adriyatik seyrini gerçekleştirdi. 2017 23 Nisan'da hareket eden tekne, 1 Temmuz'da Bodrum'a ayak bastı. Devamında 2018'de 44 gün süren Akdeniz, Karadeniz ve Yunan adalarına uzanan pek çok seyir gerçekleştirdiler ve deneyimlerini sosyal medyada "Deniz Tutkusu Seyirde" hesabından paylaştılar.Ceyda Güleçyüz, yelken yolculuklarının ona öğrettiklerini şöyle özetliyor: "Hiçbir şeyi tam bilmediğimi gördüm. Yeni şeyler öğrenmenin, sakin kalmanın ve kendine güvenmenin ne kadar önemli olduğunu anladım. Tekne seyrinin bir ekip işi ve hayatta da ekip olmanın önemini pekiştirdi."