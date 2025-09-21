Filistinlilerin en güçlü ‘silahı’ Osmanlı arşivleri

Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu hafta içerisinde yine Türkiye'yi diline doladı. Hedefinde bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce çıkarılan tutuklama kararı bulunan Netanyahu yaptığı açıklamada bir kez daha eski defterleri aradı. Yani Osmanlı dönemine dair göndermeler yaptı. Savaş suçlusu Netanyahu, Osmanlı Devleti döneminde Kudüs'te bulunan Siloam (Silvan) Yazıtı'nı almak için uğraştığını, ancak bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemde artan hassasiyetlerden ötürü gerçekleşemediğini söyledi.Aslında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Osmanlı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalar yapması çok sık oluyor, çünkü bölgedeki Filistin halkı için bunun önemini biliyor. İşgal altındaki Filistintiler ve soykırım altında tutulan Gazzeliler için hem Türkiye'nin her açıklaması ve atacağı adımlar kritik önemde hem de Osmanlı kayıtları hayati nitelikte. Bugün Filistin topraklarının dört bir yanında hâlâ ellerindeki Osmanlı tapularına canları pahasına sahip çıkan binlerce Filistinli bulunuyor.Türkiye, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan, Filistin'e dair tapu kayıtları ile belge ve dokümanları içeren Osmanlı arşivlerinin elektronik kopyasını 2019'da Filistin'e vermişti. Son zamanlarda İsrail medyasında yer alan haberlerde, Türkiye'nin Filistin'e açtığı arşivlerden, İsrail'in tedirginlik duyduğu gündeme getirildi. İsrail'in Yisrael Hume gazetesinde yer alan bir haberde, "Türkiye, Filistinlilere arşivi vererek, İsrail işgalini kanıtlamalarına yardım ediyor" ifadelerine yer verildi.Lübnanlılar, İsrail'in işgalini genişlettiği Şebaa Çiftlikleri ve Kafr Şuba Tepeleri'nin Osmanlı belgeleriyle kendilerinin olduğunu belirtiyor. Geçtiğimiz yıllarda Anadolu Ajansı'na konuşan Arakub Belediyeler Birliği Başkanı ve Kefer Şuba Belediye Başkanı Kasım Kadri "Şebaa Çiftlikleri ile Kefer Şuba Tepeleri'nin tamamen Lübnan toprağı. Bölge sakinleri Osmanlı dönemine kadar uzanan tapu belgelerine sahip" demişti. Şebaa beldesinden İsmail Hamdan da "Bazısı Fransız mandası dönemine, bazısı da Osmanlı dönemine ait belgeler, söz konusu arazilerin Lübnanlı bireylere ve Lübnan'daki vakıflara ait olduğunu kanıtlıyor" demişti.Netanyahu'nun dile getirdiği Silvan Yazıtı'nı İsrail'in birçok kez Türkiye'den istediği biliniyor. Times of Israel haber sitesinin 2022 yılında ismini açıklamayan İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan ve en önemli antik İbranice yazıtlardan biri olarak bilinen Türkiye'ye ait Silvan Yazıtı'nın İsrail'e verileceği iddia edilmişti. Ancak diplomatik kaynaklar, yazıtın 1880'de bulunduğu yer olan Doğu Kudüs'ün o dönem Osmanlı toprağı, şimdi ise buranın Filistin devletinin parçası olduğunu belirterek söz konusu tarihi eserin İsrail'e verileceği yönündeki haberlerin yalan olduğunu söylemişti. İsrail basınında çıkan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi bu yazıtı daha önce de birçok kez Türkiye'den istemiş ancak her seferinde ret cevabı almıştı.İsrail'de Ultra-Ortodoks (Haredi) bir Yahudi, 401 yıl süren Osmanlı idaresi altında Kudüs'te huzur içinde yaşadıkları dönemin İsrail ile birlikte son bulduğunu söyledi. Sosyal ağlara düşen görüntülerde Osmanlı Devleti döneminde Yahudiler ve Filistinlilerin birlikte barış içinde yaşadıklarını vurgulayan Haredi Yahudi, "En yakın komşularımız Filistinlilerdi. Çok iyi anlaşıyorduk. Birbirimizi besliyorduk. Birlikte yemek pişiriyor, barış içinde yaşıyorduk. Buradaki barışı bozan şey sadece Siyonizm ve onun fikirleriydi" dedi.Türkiye'nin devlet arşivlerinde korunan Osmanlı dönemine ait Filistin tapu kayıtları, uluslararası hukuk açısından kritik bir öneme sahip. Belgelerde, Osmanlı döneminden kalma 254 defterde tam 650 bin mülkün kaydı bulunuyor.Kudüs İslami Vakıflar İdaresine göre, Kudüs'teki kutsal mekanların statükosu 1852'de Osmanlı Padişahı Sultan Abdulmecid'in fermanıyla belirlendi. Söz konusu Osmanlı fermanıyla belirlenen statüko, Kudüs ve Beytüllahim'de Müslümanlara ve Hristiyanlara ait birçok kutsal mekanı kapsıyordu.1879'da Berlin Anlaşması'nın 62. maddesinde yalnız Müslümanların değil Hristiyanların da kutsal mekanlarını kapsayan statükonun değiştirilemeyeceği ifade edilmişti. İngilizlerin Filistin'i işgalinin ardından ilan edilen Manda yönetimi döneminde (1920-1947) kutsal mekanlara dair söz konusu statüko korundu. İsrail, 1967'de Batı Şeria ve Gazze'yi işgal ettikten sonra İslami Vakıflar İdaresinin yönetiminde bulunan Mescid-i Aksa ile ilgili statükonun olduğu gibi kalacağını ilan etti. Ancak İsrail, Mescid-i Aksa'nın duvarlarından biri olan Burak Duvarı'nı işgal ederek, burayı Ağlama Duvarı olarak isimlendirdi. Mescid'i Aksa'nın Meğaribe (Fas) Kapısı'nın anahtarlarına el koyarak, Eski Şehir'deki Müslüman mahallesinin uzantısı olan Meğaribe Mahallesi'ni yerle bir etti. İsrail hükümeti, 2003 yılında tek taraflı aldığı kararla statükoyu açıkça ihlal ederek, Mescid-i Aksa'yı fanatik Yahudilerin baskınlarına açmıştı.