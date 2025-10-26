Aykırı bir şöhret

Sosyal medyada ekim aynında en çok konuşulan konulardan biri henüz yeni nişanlanan pop star Taylor Swift ve iki çocuk babası evli oyuncu Cillian Murphy'nin aynı programa yani Graham Norton Show'a konuk olmasıydı. Tam olarak şöhretler dünyasının iki ucu, iki farklı yaşama şekli bir araya gelmişti. Ve Murphy'nin genç şarkıcının nişan yüzüğünü göstermesine, özel hayatından bahsetmesine attığı şaşkın bakışlar günlerce konuşuldu. Hollywood'un en yetenekli, yetenekli olduğu kadar da mütevazı ismi bir pop star ile karşı karşıya gelince resmen bir uzaylı görmüş gibi baka kalmıştı. Şöhreti herkesin ne kadar farklı taşıdığının ispatı gibiydi o program. Ve herkes bir kez daha tek bir ünlü tipi olmadığını, bazı insanların kazandıkları şöhreti abartmadan çok doğal bir şekilde de yaşayabildiğini görmüş oldu.



Murphy, İrlandalı bir oyuncu... Birleşik Krallık'tan İngiltere kavramından pek de haz etmeyen bir İrlandalı olduğunu da sık sık dile getirecek kadar milliyetçi bir İrlandalı üstelik. Ona dünya çapında şöhret kazandıran Peaky Blinders dizisindeki rolünü belki de bu kadar gerçekçi oynamasının nedeni budur kim bilir... Dünya çapında şöhret başka ama bir Oscar heykelciğine sahip olmak bambaşka bir şey... Murphy, Oppenheimer filminde canlandırdığı rol ile Oscar ödülünü almış bir isim.

Murphy oldukça mütevazı ancak sağlam bir aile yapısına sahip bir ortamda dünyaya gelmiş. Cillian Murphy; County Cork, İrlanda'da doğdu. Annesi Fransızca öğretmeni, babası müfettişti. Babası, İrlanda Eğitim Bakanlığı'nda çalışırken annesinden Fransızca eğitimi aldı. Dedesi, teyzeleri ve amcaları da öğretmendi. Bir erkek ve iki küçük kız kardeşi ile beraber Ballintemple'da büyüdü. Şarkı yazmaya ve şarkı söylemeye 10 yaşında başladı. Presentation Brothers College isimli özel ortaokula gitti. Burada derslerde başarılıydı. Ancak oldukça da yaramazdı. Çoğu zaman başını belaya soktu, bazen ceza aldı. Dördüncü yılında kendi kendine 'yaramazlık yapmanın uğraşmaya değmeyecek bir iş' olduğuna karar verdi.



MÜZİK GRUBU KURDU

Okul müfredatının önemli bir parçası olan spora karşı ilgisizdi. Sanatsal alanların ise okulda göz ardı edilmesinden mutsuzdu. Yirmili yaşlarının başında, kardeşi Páidi ile birlikte çeşitli gruplarda şarkı söyleyip piyano çalmaya başladı. Bay Greengenes isimli grupları oldukça başarılıydı. Hatta bu yetenekli kardeşlere Acid Jazz Records tarafından beş albümlük bir anlaşma da teklif edildi. Ancak sözleşmeyi imzalamadılar. Eğitim hayatları devam ediyordu ve Murphy çok cüzi bir rakam karşılığında bestelerinin haklarının plak şirketine devredilmesi fikrinden rahatsız olmuştu. Murphy o dönemle ilgili kendisine yöneltilen sorulara daha sonra "Geçmişe baktığımda o albüm anlaşmasını imzalamadığımıza çok mutluyum. Çünkü hem hayatınızı hem de müziğinizi bir plak şirketine kaptırmış oluyorsunuz" yanıtını verdi. İşin özü Murphy sanata karşı yetenekliydi. Buna rağmen 1996 yılında hukuk fakültesini kazandı ve üniversite eğitimine başladı.





20 MİLYON DOLAR SERVETİ VAR

Murphy 2013'ten itibaren, Birinci Dünya Savaşı sonrası Birmingham'da bir suç çetesini konu alan BBC televizyon dizisi Peaky Blinders'ta oynamaya ve hepimizin hafızalarına kazınan Tommy Shelby karakterini canlandırmaya başladı. Ve hepimizin bildiği gibi o rolle dünya çapında bir şöhrete ulaştı. Ardından iddialı filmlerde başrol oyunculuğu, sayısız ödül ve son olarak da Oscar ödülü geldi. Yaklaşık 20 milyon dolar kişisel serveti olan Murphy, 2004 yılından bu yana sanatçı Yvonne McGuiness ile evli. Çiftin iki çocuğu ve çok mutlu, gözler önünde yaşamamayı tercih ettikleri bir hayatları var.

BİR YIL HUKUK EĞİTİMİ ALDI

Bir yıllık eğitimin ardından esas aşkı olan oyunculuğa yönelmeye karar verdi. Otomatik Portakal'ın sahne prodüksiyonunu gördükten sonra oyunculuk ilgisini daha da çekmeye başlamıştı. İlk büyük rolü, Observe the Sons of Ulster Marching Towards the Somme adlı amatör yapımında oldu. Murphy ayrıca Cork Opera House'da oynanan Little Shop of Horrors'ın UCC Drama prodüksiyonunda başrol oynadı. Murphy verdiği röportajlarda o dönem oyunculukla ilgili asıl motivasyonunun iddialı bir kariyere başlayıp Oscar kazanmak olmadığını söyleyip, "Parti yapmak ve kadınlarla tanışmak istiyordum genç bir adam olarak" diyerek anlatıyor. The Way We Live Now'ın BBC televizyon mini dizi uyarlamasında rol aldı. Bu dönemde dünyaya geldiği Cork'tan birkaç yıllığına Dublin'e, ardından da 2001'de Londra'ya taşındı. Sonra sayısız tiyatro yapımı ve dizide yer almaya başlıyor Murphy. 2010 yılından itibaren Hollywood yapımlarında da rol almaya başlayan Murphy, Robert de Niro gibi beyaz perdenin efsane isimleriyle de birlikte oynama şansını elde etti.