Yapamazsın diyenleri pistte dize getiriyor

Bazen bir pist, sadece yarış yapılan bir yer değildir; hatıraların, sözlerin, hayallerin döndüğü yerdir. Türk sporunun en başarılı isimlerinden Toprak Razgatlıoğlu, iki yıl önce Kenan Sofuoğlu Pisti'nde yaptığımız röportajda "Bir gün Moto GP'ye gideceğim" demişti. O, Kenan Sofuoğlu Pisti'nde üçüncü dünya şampiyonluğunu kutladı, şimdi hedefini bir üst lige taşıyor. "Yapamazsın" denilen her şeyi başaran Toprak Razgatlıoğlu, bu kez dünyanın en hızlılarının arasında. Söz, "Elimden gelenin en iyisini yaparım" diyen Toprak'ta...

- İki sene önce yine burada, Kenan Sofuoğlu Pisti'nde buluşmuştuk. O gün Moto GP için "Doğru zamanı bekliyorum?" demiştiniz. İşte Moto GP biletinizle karşımdasınız. Burası hayalleri gerçek kılan bir adres sanırım...

- Ufak gözüküyor ama burada çok alın teri döktük, bütün şampiyonluklar da buradan çıktı. Ben Superbike'ta üç kere dünya şampiyonu oldum. Hep beraber antrenman yapıyorduk. Kenan Abi de son iki ya da üç şampiyonluğunu bu pist varken kazandı. Sezon başı farklı başladık ama sonu çok güzel oldu. Genel olarak antrenman yaptığımız, stratejilerimizi geliştirdiğimiz bu pistte üçüncü dünya şampiyonluğumun ardından bu röportajı yapıyor olmaktan dolayı çok mutluyum.



- Hep insanların "Yok artık yapamaz, yanlış karar aldı" dediği şeyleri başarıyorsunuz. Şimdi de Moto GP için aynı şeyleri söylüyorlar. Onlara ne dersiniz?

- Yapamazsın dedikleri çok şeyi insanlara kanıtladığımız oldu. Ama tabi Moto GP çok bambaşka bir ortam. Oraya hiçbir önyargıyla gitmek istemiyorum. Çünkü farklı bir yer, farklı bir kategori, farklı bir padok... Zorlu bir yer ama ben elimden gelenin en iyisini yapmak için her zaman hazırım, bunu biliyorsunuz. Bakalım, gidince hep beraber göreceğiz. Açıkçası büyük konuşmak istemiyorum.



- Tarihe geçen zaferiniz sonrası 2017'de vefat eden babanıza "Özledim" diye seslendiniz. Sizce Moto GP'ye geçerken size hangi nasihatları verirdi?

- Babamın en büyük hayali oğlunun bir gün dünya şampiyonu olmasıydı. 2021 senesinde ilk şampiyonluğum geldi. Bir başka hayali bir gün Moto GP'de oğlunun yarışmasıydı. Onu da başardık. Tamamen onun hayallerini, televizyonlara yaptığı açıklamalarını birer birer hayata geçiriyoruz. "Oğlum bir gün Moto GP'de şampiyon olacak" da demişti. İnşallah, Allah nasip eder bu hayalini de gerçekleştirirsem, dünya üzerinde ben daha mutlu insan olamaz.



- Babanız hayatta olsa Moto GP öncesi size hangi nasihatlerde bulunurdu?

- Valla bilmiyorum. Her baba gibi her zaman birinci olmamızı isterdi. Ne derdi? (Düşünüyor) Elbette Moto GP'de bir şampiyonluk beklerdi benden.

- Adrenalinle korku arasındaki dengeyi nasıl sağlıyorsunuz?

- Motosikletin üzerinde ben çok eğleniyorum. Onun için adrenalin, heyecan, korku onları pek hissetmiyorsun.

Ben normal hayatımda sakin görüyorsunuz ya, motorun üstünde çok keyif aldığım için mutlu oluyorum. O yüzden korku ya da endişe benden uzak duygular.

- Son yarışta sizi pistin dışına iten Bulega sonra yanınıza gelip özür dilerken bile sakin tavrınızı korudunuz.

- Bunların olması lazım, insanlara bunları göstermeliyiz. Tabii ki Dünya Şampiyonu olduk, olmasak nasıl olurdu bilmiyorum. Sonuçta gelmiş özür diliyor, onun daha da üstüne gitmek benim karakterime uygun bir davranış olmazdı. Türk milleti olarak biri bize bir adım atınca biz ona 10 adım atıyoruz. Alttan gelen sporculara örnek teşkil ettiğimizi unutmam lazım. Kimse kavgacı olarak yetişmesin. Kaybedince tebrik etmeyi bilmemiz lazım.

- Moto GP'de ne zaman kürsüde görürüz sizi?

- Bunu hep beraber yaşayarak göreceğiz. Bizi izlemeye devam edin.



ABİSİNİN GÖZÜNDEN TOPRAK

TÜMAY RAZGATLIOĞLU:

❙ Ben de eskiden yarışıyordum ama Toprak'la birlikte iki kişinin masrafları ağır gelince –biliyorsunuz motor sporları maliyetlidir- daha genç olanın kariyerine devam etmesine karar verdik.

❙ Toprak çok mütevazıdır. İnsan nereden geldiğini bilmeli, ömür boyu unutmamalı.

❙ Toprak çok üzerime gelir, bazen beni çıldırtır.

❙ Hiç unutmam, Toprak İstanbul Park'ta yarışırken bir hata yapınca babam sinirlenip piste atlamıştı.

❙ Moto GP'yi uzun zamandır bekliyorduk. İlk yarışımız Tayland, ardından Brezilya, ABD, Katar... Belki Amerika ya da Katar'da kürsü olabilir ama önce test yarışlarının sonuçlarını görmemiz lazım.



- Moto GP'de harika bir kariyer inşa ederken ilerleyen yıllarda karşınıza deli divane bir Türk genci çıksa... Adı Zayn, "Pisti boşalt" dedi. Ne dersiniz?

- Önce tokatlarım onu. (Kahkahayı basıyor) Şaka yapıyorum. Ama kibar olması lazım, "Abi çıkar mısın?" falan derse, çıkarım tabii. Açıkçası gümbür gümbür geliyor. İnşallah Allah nasip ederse Kenan Abi'nin hayali onun Formula 1 pilotu olması. Yazıldıysa olacaktır. Ben hep söylüyorum motosiklete de büyük yeteneği var, zaten genetiği sağlam. Ülkede motosikletçi zaten var ama bir Formula 1 pilotu yok.