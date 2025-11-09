Başkanın adamlarını suikast korkusu sardı

ABD'de bir suikast tsunamisi korkusu hakim. Çok tartışılmıyor, gündemin yoğunluğunda arka planda kalıyor bu konu ama panik çok ciddi seviyelerde aslında. Malum ABD Başkanı Donald Trump, seçim sürecinde iki kez suikasttan kuruldu. Ardından Charlie Kirk öldürüldü. Dolayısıyla panik Beyaz Saray'ı sarmış durumda.Trump'ın kabine üyeleri ve üst düzey Beyaz Saray yetkilileri, artan güvenlik tehditleri nedeniyle özel evlerini terk ederek Washington çevresindeki askeri üslere taşınıyor. Bu hamle hem ulusal güvenlik önlemlerini hem de sivil-askeri sınırların bulanıklaşmasını gündeme getiriyor.Resmi açıklamalarda "kişisel tehditler" vurgulansa da, analistler gerçek nedenlerin siyasi kutuplaşma, protestolar ve Charlie Kirk suikastı gibi olayların tetiklediği bir "korku iklimi" olduğunu belirtiyor. Bu toplu taşınma, Trump yönetiminin "kaleye çekilme" stratejisini yansıtıyor mu? Yoksa maliyet tasarrufu ve stratejik izolasyon mu?Resmi Beyaz Saray açıklaması net: "Kişisel güvenlik tehditleri ve protesto dalgası." Ancak, derinlemesine inceleme, çok katmanlı bir tablo çiziyor:2025 başındaki Utah suikastı, muhafazakar aktivist Kirk'ün ölümünü tetikledi ve domino etkisi yarattı. Miller'ın Arlington evi önünde protestolar (30 Ekim'de bir gösteri), taşınmasını hızlandırdı. Kirk cinayeti sonrası, FBI tehdit raporlarında "aşırı uçlar" artışı not edildi - sol gruplardan sağcı milislalara uzanan bir yelpaze.: Trump'ın göçmenlik, iklim ve Orta Doğu politikaları, 2025'te kitlesel gösterilere yol açtı. Rubio'nun Gazze planı eleştirileri (Eylül 2025 Meksika-Ekvador ziyareti sonrası), Burgum'un fosil yakıt genişletmesi (enerji konseyi başkanlığı) ve Hegseth'in "Savaş Bakanı" lakabıyla savunma reformları (Eylül 2025 Ulusal Savunma Stratejisi), yetkilileri "hedef tahtası" yaptı. The Atlantic'e göre, bir yetkili "belirli bir yabancı tehdit" (muhtemelen İran veya Çin bağlantılı) nedeniyle taşındı.: Üsler, koruma ekiplerinin "ikinci mekan" kiralamasına gerek bırakmıyor – yıllık tasarruf: milyonlarca dolar. Hegseth'in tadilatı (güvenlik kapıları, yangın sistemleri), "altıncı halefiyet sırası" statüsünden zorunlu. Ancak, eleştirmenler (Demokrat Senatör Debbie Wasserman Schultz) bunu "hipokrasi" diye nitelendiriyor: Aynı yetkililer, asker kışlalarındaki küf ve fare sorunlarını (Hegseth'in Ekim 2025 görev gücüyle ele aldığı) görmezden gelirken.: X (eski Twitter) aramalarında (Ekim 2025 sonrası), "Rubio tehditleri" ve "Hegseth doxxing" etiketleri binlerce etkileşim aldı. Bazıları AI tabanlı sahte videolarla bağlantılı (Temmuz 2025 Rubio taklidi olayı). Burgum'un sınır politikaları, kartel misilleme riskini artırıyor.Bu taşınmalar, Trump yönetiminin "Önce Amerika" doktrininin bir başka yüzünü yansıtıyor: Güvenlik, izolasyonu meşrulaştırıyor. Uzmanlar (eski Savunma Bakanı Leon Panetta), Hagel ve Mattis'in benzer tehditlere rağmen evde kaldığını hatırlatarak, "bu, elitlerin halktan kopuşu" diyor. New York Times'a göre, üslerdeki "kalabalık" (en az altı yetkili), subay konut stokunu zorluyor – aktif generaller alternatiflere yöneliyor.Siyasi açıdan, bu hamle 2026 ara seçimlerini etkileyebilir: Pew anketlerinde Amerikalıların yüzde 55'i "hükümet felci"nden şikayetçi, yüzde 60'ı "elit çıkarlarını" suçluyor. Demokratlar, "askeri bunker zihniyeti" diye eleştirirken, Cumhuriyetçiler "gerçekçi önlem" diye savunuyor. Maliyet: Yıllık 500 bin dolar + (kira ve tadilat), ancak tasarruf iddiası tartışmalı.Uzun vadede, bu eğilim sivilaskeri dengeyi bozabilir: Yetkililer, üslerde "askeri koruma"ya bağımlı hale geliyor – bu, sivil denetimi zayıflatır. The Atlantic, "Trump iç çemberinin kaleye çekilmesi, demokrasiyi 'güvenli odalara' hapsediyor" diyor. Gelecek haftalar, Kongre sorgulamalarıyla (Hegseth tadilatı gibi) test edilecek.Beyaz Saray, "gerekli ve geçici" diye nitelendiriyor, ancak Kirk cinayeti sonrası tehdit dalgası devam ettikçe, daha fazla taşınma bekleniyor. ABD'nin kutuplaşması, liderlerini üslere mi yoksa halka mı yakın tutacak?Son haftalarda patlak veren bu gelişme, The Atlantic'in 30 Ekim tarihli araştırmasıyla kamuoyuna yansıdı. En az altı üst düzey yetkili, aileleriyle birlikte askeri konutlara geçti.: FortMcNair'deki "Generals'Row"da (GeneralSırası), Ordu'nuneski Başkan Yardımcısı'naayrılan konutayerleşti. Aylıkkira: 4.655,70 dolar(genel subay maaşınagöre ayarlanmış). Hegseth'in taşınması, Şubat 2025'te başlayan ve 137.000 dolarlık tadilatla tamamlanan bir süreç – tadilatlar, güvenlik önlemleri için zorunlu tutuldu, ancak Kongre Demokratları "vergi mükellefi israfı" diye eleştirdi.: Aynıüste, Hegseth'in birkaçkapı ötesinde,"Generals' Row"dabir eve taşındı. Rubio'nun ekibi, "yabancı tehditlere" bağlı güvenlik endişelerini gerekçe gösterdi; bu, Küba kökenli Rubio'nun Latin Amerika politikalarından kaynaklanan olası casusluk veya sabotaj risklerini işaret ediyor.: Joint Base Myer- Henderson Hall'da, Arlington Mezarlığı'na bitişik bir tesiste konaklıyor. Burgum'un taşınması, sınır güvenliği ziyaretleri (örneğin, Nisan 2025 New Mexico ziyareti) sırasında artan tehditler sonrası hız kazandı – Meksika kartellerine karşı politikaları, onu "hedef" haline getirmiş olabilir.Diğer isimler arasında Beyaz Saray Yardımcısı Stephen Miller (ailesiyle Fort McNair'e), İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem (Joint Base Anacostia-Bolling'da, Coast Guard komutanlığına ayrılan evde) ve Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard (McNair talebi reddedildi, alternatif bir üsse yönlendirildi) yer alıyor.