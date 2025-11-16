Bu sadece bir rol değil büyük bir sorumluluk

Kuruluş Orhan dizisinin çekimlerinin yapıldığı Bozdağ Film Platosu'ndaki sete adım attığım an, kendimi bir anda başka bir yüzyılın içine çeken o büyülü havayı hissettim. Atların kişnemesi, uzakta yankılanan kılıç sesleri ve sanki her an tarihten biri kadraja girecekmiş hissi... Siperler, çadırlar, Osmanlı'nın kuruluş dönemini yansıtan detaylı dekorlar... Her biri yalnızca bir sahne aracı değil, tarihe açılan bir kapı gibiydi.İşte tam da bu atmosferin içinde, Kuruluş Orhan dizisinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu, duruşuyla ve rolüne duyduğu saygıyla adeta Orhan Gazi'nin modern bir yansıması gibi karşımda duruyordu. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait Kuruluş Orhan dizisindeki rolü gereği ağır bir dönem karakterinin içinde olan Mert Yazıcıoğlu, tarih bilinciyle harmanlanmış sakin ve kendinden emin bir ifadeyle sorularımı yanıtladı. Osmanlı'nın köklerini, dizinin tarihsel yaklaşımını ve bu rolün kendisinde bıraktığı etkiyi konuştuk. Bugünün setinde attığımız her adım, geçmişin tozunu ayağa kaldırırken; Mert Yazıcıoğlu'nun anlattıkları, dizinin sahne arkasındaki disiplin ve tarih tutkusu hakkında bambaşka bir pencere açtı.- İlk gün o kostümü giyip at sırtına çıktığımda, Orhan'ın omuzlarındaki tarihi yükü hissetmemek imkansızdı. O an gerçekten de "Bu sadece bir rol değil, bu bir sorumluluk" dediğim bir an oldu.- Evet, Orhan'ı biraz daha insanileştirmek için ona küçük bir mizah anlayışı katmaya çalışıyorum. Tarih kitaplarında pek yazmaz ama ben Orhan'ın savaş meydanında bile arada sırada dostlarına bir espri yapacak, o gerginliği hafifletecek yanları olduğunu düşünüyorum.Orhan için en büyük çatışma bence hem babasının mirasını sürdürme baskısı hem de kendi adalet anlayışını ve kimliğini bulma arayışı. Bu iki kimliği dengelemek onun için hep zorlayıcı olacaktır.- Gerçekten de öyle. Platoya adım attığınızda sanki bir anda 1300'lere ışınlanmış gibi hissediyorsunuz. Kişisel olarak bu bana geçmişte yaşamış insanların ne kadar güçlü ve dirayetli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Onların dünyasında dolaşmak, bana hem derin bir saygı hem de modern hayatı farklı bir gözle görme fırsatı veriyor.- Osmanlı'nın kuruluş dönemini ve Orhan'ın yaşamını derinlemesine incelemeye çalıştım. Ardından kılıç kullanma, at binme gibi fiziksel hazırlıklara odaklandım. Ama en önemlisi Orhan'ın ruhunu anlamak için onun adalet duygusunu ve liderlik tarzını içselleştirmeye çalışıyorum.- Adalet daha zor. Çünkü güç elde edilebilir ama adaleti sağlamak ve korumak çok daha ince bir denge gerektiriyor. Orhan'ın hikayesinde de bu dengeyi kurmak en büyük sınavlardan biri.- Orhan'ın kalbinde aslında bir liderden ziyade bir insanın, bir oğulun ve bir babanın hassasiyetinin yattığını düşünüyorum. O taht mücadelesinin, savaşların ötesinde ailesini, halkını koruma ve onların geleceğini adil bir temele oturtma arzusu var. Yani Orhan'ın kalbinde yatan şey aslında derin bir insanlık hikayesi.- Genelde önce bol bol okuyorum. Karakterin tarihi arka planını ve psikolojisini anlamak için kitaplar, belgeler ve varsa önceki uyarlamalar üzerinde çalışıyorum. Sonra prova süreci başlıyor. En çok tutunduğum yer aslında bu okumalar ve o karakterin dünyasına adım atma süreci diyebilirim.- Aslında hepsinin bir karışımı. Merak beni yeni karakterler keşfetmeye itiyor, disiplin ise bu işi hakkıyla yapmamı sağlıyor. Korku da aslında bir motivasyon, çünkü her yeni rol bir meydan okuma ve bu da beni canlı tutuyor.- Genelde odaklıyım ama ortamın gerginliğini hafifletmek için arada şakacı tarafımı da gösteriyorum. Sonuçta iyi bir denge, hem benim için hem de ekip için işleri daha keyifli hale getiriyor. Seyirci vicdanıyla yüzleşen birini görecek.- Bence dizinin en şaşırtıcı yanı Orhan'ın iç dünyasına ve insani çatışmalarına odaklanmamız olacak. Seyirci sadece bir kahraman değil, aynı zamanda tereddütleri, zayıf anları ve vicdanıyla yüzleşen bir insan görecek. Günümüz dizilerinde bu söylediklerim biraz zaman alabiliyor tabii ki.- Tarihe her zaman meraklıydım ama Orhan rolü bu merakımı kesinlikle bir üst seviyeye taşıdı. Osmanlı'nın kuruluş dönemiyle bu kadar iç içe olmak, beni hem bir oyuncu hem de bir birey olarak çok şey öğrenmeye itti.- Dengeyi korumak aslında biraz kendime zaman ayırmakla oluyor. Set dışında daha hafif konularla ilgilenmek, sevdiklerimle vakit geçirmek ve bazen tamamen farklı bir hobiye dalmak bana iyi geliyor.- Evet, şanslıyım ki iki yakın arkadaşım da çok iyi oyuncular. Can Atak ve Burak Dakak. Onların fikirlerini almak, karaktere farklı açılardan bakmamı sağlıyor.