Hedef İstanbul 2036: Bu kez her şey çok farklı

Türkiye'nin olimpiyat sevdası; sürekli hırpalanan ama gitgide artan müthiş bir arzuyla demlenen bir aşk gibi... En son çok yaklaştığımız ama çirkin sebeplerle elimizden alınan 2020 Olimpiyatları'nın verildiği Japonya'nın coşkusu, pandemi sebebiyle bir yıl ertelenmiş, 2021'de tarihin en sönük olimpiyatlarına imza atılmıştı. Tokyo'nun kazandığı adaylık yarışında oy veren delegelere rüşvet verdiği iddia edilen Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Tsunekazu Takeda'nın skandalın ortaya çıkışı sonrası istifa ettiğini de hatırlatalım. Bunun üzerine harekete geçen Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) artık oyunun kurallarını değiştirmeye karar verdi. Adaylık sürecinde diyalogu ön plana çıkardı. Biz de hem bu değişimi ve hem de 2036 Olimpiyatları'nda İstanbul'un şansını konuşmak için Türkiye Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) Ataköy'deki merkezinin yolunu tuttuk. Mart ayında göreve gelen TMOK Başkanı Ahmet Gülüm'le sohbet ettik. Onun da elbette ilk gündem maddesi 2036 Olimpiyat Oyunları... Sporcu geçmişi olan bir isim Gülüm. Voleybolda yıllarca Galatasaray forması giymiş, genç yaşına rağmen kaptanlık pazubandı kendisine teslim edilmiş. Yaşadığı şampiyonlukları, "O zamanlar sokakta yürüyemezdik" diye anlatırken o günleri yaşıyor gibi heyecanlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye özünde bir olimpiyat ülkesidir. Meşale bu ülkeye çok yakışacaktır" sözlerini merkeze alarak 2036 Olimpiyatlarına giden yolu Ahmet Gülüm ile konuştuk.



TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ YÜKSEK

"90'lı yılların başında özel TV kanalların açılmasıyla spor kültürü farklılaştı. 'Biz toplum ne istiyorsa onu yayınlarız' dediler. O güne kadar toplumda büyük ilgi gören basketbol, voleybol hatta hentbol gibi spor branşlarına yer verilmeyip futbola odaklanıldı. Bu da diğer branşlar için büyük yıkıma sebep oldu. Başarılı bir voleybolcu olarak federasyonla ters düştüm. Yanlış yaptıklarını, TV yayıncılarını yanlarına çekmeleri gerektiğini onlara ilettim. Süreç beni Voleybol Federasyonu Başkanlığına götürdü. 1996-2000 yılları arasında görev yaptım. - Türkiye'nin potansiyelinin daha fazlasını gerektirdiğini düşünerek Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığına aday oldum. Geride kalan sürede bizim yeni yönetim olarak, 2036 Olimpiyat Oyunları'nın İstanbul'da düzenlenmesini ilk hedef olarak güncelledik. Tabi bu tek başına TMOK'un altından kalkabileceği bir görev değil. Devletimizin, olimpiyatların İstanbul'da düzenlenmesi için kararlılığı ortada. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da bu hedef için hem tesisler alanında hem de sporcular için neler yaptığı ortada...



TÜRKOĞLU, AKGÜL VE ÇELEN DOĞRU ÖRNEK

"Sporcular, spor yönetiminde yer almalı. Bu işi yaşamamış, acısını çekmemiş, sahalarda mutluluk yaşamamış insanların sporu yönetebilecekleri konusunda endişelerim var. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı, 42 yaşında Zimbabveli dünya rekortmeni bir yüzücü Kirsty Coventry... Bizde de tıpkı Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül gibi, Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen gibi Eda Erdem'in, Çağla Büyükakçay'ın, Arslan Ekşi'nin de yönetimin kademesinde olması lazım. Basketbolda Turgay Demirel'in açtığı yoldan Hidayet Türkoğlu gidiyor. Başarılı sporcuların buraları yönetiyor olması gerek."



İSTEMEYENLER KONUYU BİLMİYOR

"Olimpiyat aleyhtarları her zaman her ülkede olur. Ancak onlar bir konuyu bilmiyor! IOC, 2016'da Rio'daki 0sonrası pek çok konuyu yeniden değerlendirmek gerektiğini düşündü. Çünkü organizasyon başarılı olmadı. 2020 Tokyo'ya gelirsek... Biz iyi ki 2020'yi almamışız. Tokyo çok iyi hazırlanmıştı ama pandemi sebebiyle tarihinin en büyük zararını yaşadılar. Ondan sonra IOC farklı bir tavır alarak gelecekteki iki olimpiyatı kimlerin düzenleyeceğini aynı anda açıkladı. 2024 Paris ve 2028 Los Angeles'ı ilan ederken şuna dikkat çekildi: Eleme, aday ülkelere yaramıyor. Olimpiyatları düzenleme hakkını elde etmek için 7-8 ülke 200 milyon Euro gibi büyük harcamalar yapıyor. Bunun yerine Future Host Commission (Gelecekteki Ev Sahibi Ülke Komisyonu) kurdu. Bundan sonra ülkeler diyalogla olimpiyat adaylığını ortaya koyacak. Nasıl ve neler yapılacağı anlatılacak. Ve çok önemli bir kıstas konuldu: 'Bundan sonra yeni tesis yapılmasını istemiyoruz. Var olan tesisler revize edilecek.' Bizim en büyük artımız burada. Türkiye'de tesis çok, sadece oyunlara göre revize edilmesi edilir."



2027 AVRUPA OYUNLARI'NA EV SAHİBİ OLMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ

"Şimdi 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da olacak. Bu çok önemli. Olimpiyatlardan bir yıl önce yapılması da kıymetli çünkü 2028 LA Oyunları'na kota verilecek. İlk kez sporcularımız kendi evlerinde çıkacakları mücadelelerle kota alma şansını yakalayacak. İkincisi büyük bir şov yapıp, IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) üyeleri dahil herkese 'Biz bu işin içindeyiz' diyerek spor tutkumuzu gösterme şansımız olacak. Üçüncüsü ise 2027 yılının sonunda 2036 Olimpiyatları'nın hangi ülkede düzenleneceği dair oylama var. Yani her şeyi yönetebileceğimiz bir süreç var önümüzde. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakan yardımcıları, Spor Genel Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürüyoruz."



OLİMPİYAT DÜZENLEYEN İLK İSLAM ÜLKESİ OLABİLİRİZ

"İstanbul'da olimpiyatların düzenlenmesi çok önemli... İlk olarak Olimpiyatlar tarihinde ilk kez halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede düzenlenmiş olacak. Bu Türkiye'nin dünyada jeopolitik açıdan durduğu yeri göstermesi açısından çok kıymetli. İki kıta arasında düzenlenmiş ilk olimpiyat olacak; ki bu olimpiyatların tarihi açısından da çok önemli..."



EKONOMİYE KATKISI BÜYÜK

"Olimpiyatların Türkiye'de düzenlenmesi halinde ekonomimizin gelişimine müthiş katkı sağlayacak. Bunu gösteren veriler var. 2008 Pekin Olimpiyatları öncesinde Çin ekonomisi, dünyada ticaret yapılması istenen ülkeler arasında ilk 20'ye girmiyordu. Olimpiyatlar sonrası ikinci ülke oldu. 1988 Seul Olimpiyatları sonrası Güney Kore dünyaya iki tane marka ihraç etti, Hyundai ve Samsung... Olimpiyatlar ülkelerin ekonomisine zarar verse, Fransa ya da ABD gibi ülkeler niye olimpiyatların peşine düşsün..."



BÖLGEDE LİDER ÜLKE OLMA POZİSYONUMUZU PERÇİNLEYECEK

"İstanbul dünyanın en büyük kentlerinden biri ve Türkiye bölgesindeki kilit ülke konumunda. Olimpiyatların düzenlenmesi halinde bölgesinde lider ülke olma hedefini de perçinleyecektir. Türkiye'yi bütün dünyaya tanıtacak büyük bir fırsat. Bizim diğer ülkelere en büyük avantajımız, toplum bunu istiyor. Birçok ülkeden daha çok istediğimiz ortada. Bütün dünyaya nam salmış 'Türk misafirperverliği' gibi eşsiz bir unvan sahibiyiz."



SPORCULAR KARİYERLERİNİN SONRASINI DA DÜŞÜNMELİ

"Pandemi sonrasında yakın dostlarım iki önemli voleybolcu Metin Görgün ve Dünya Baltacıoğlu'nu acı ve ani şekilde kaybettik. Yeni yazdığım Sporcu Eskisi kitabımda onların vefatından yola çıkarak üst seviye sporcuların kariyerleri sonrası düştüğü boşluğu anlatmak istedim. Sporcularımızın kariyerleri devam ederken mutlaka kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Geleceklerini planlamaları şart... Bir öneri de getirdim. Türkiye'deki tüm spor kulüpleri, mevcut yönetim kurullarına geçmişte o branşta yer almış bir sporcuyu alacak. Sadece üç büyükleri düşünmeyin, mesela Adıyaman'daki bir spor kulübü de bir sporcuyu arayacak. Yüzlerce sporcuya bir şans olabilir."