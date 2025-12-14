Kitap kurtları için yeni bir adres: Cağaloğlu Kitapçılar Sokağı

Fatih Belediyesi'nin hayata geçirdiği Cağaloğlu Kitapçılar Sokağı Projesi, çevresinde yayıncılık hafızasını yeniden görünür kılan önemli bir dönüşüm olarak sahaya yansımaya başladı. Projenin uygulandığı Şengül Hanım Sokak ve Küçük Sokak'ta görüştüğüm esnaf, düzenlemenin sektöre hem prestij hem de hareket kazandırdığı görüşünde birleşiyor. Babadan kalma mesleğini sürdürenlerden 40 yıllık deneyim sahiplerine kadar farklı isimlerin aktardıkları, Cağaloğlu'nun yalnızca fiziki olarak yenilenmediğini; yayıncılık kültürünün de yeniden canlandırılmaya çalışıldığını gösteriyor. Esnafın ifadeleri, projenin Cağaloğlu'nu tekrar "yayıncılığın merkezi" haline getirme hedefinin sahada karşılık bulmaya başladığını ortaya koyuyor.



MEHMET VARIŞ

BİZ KIRK YILDIR BURADAYIZ

40 yıldır bu işi yapıyorum, buradayım. Daha önce yukarıda bir dükkânım vardı ancak turizmin baskısı nedeniyle kapatmak zorunda kaldım. Belediye bizim için burada yeni bir alan oluşturdu ve zamanla bir pazar oluştu. Buranın ileride tam anlamıyla kültürel bir ortama dönüşeceğine inanıyorum. Eskiden kitabevlerini bilmeyen ya da tanımayan müşteriler bile artık geliyor. Gazete baskıları yıllar önce buradaydı; onlar gidince sokak iyice zayıfladı. Turizm bölgesine yakın olduğu için zamanla daha turistik bir alana dönüştü. Ama 40 yıl sonra bile burasının kültür hayatının bir parçası olacağına eminim. Benim tek isteğim, bu mesleği son nefesime kadar burada sürdürebilmek.

CEMİL ERGÜL

UMARIM KİTAPÇILAR ARTAR

30 yıldır bu camianın içindeyim. Bu proje bir başlangıç; umudumuz var. Eski ruhu yakalayabilmek için heyecanlı ve istekliyiz. Açılıştan sonra insanlar burayla ilgili daha çok bilgi sahibi oldu. Belediyenin desteğiyle buranın gelecekte daha da gelişeceğine inanıyorum. Bizim için burası sadece bir ticaret alanı değil; asıl işimiz ticaret olsa da bu sokağın bir mazisi var ve işimizi severek yapıyoruz. Turistlerin de ilgisi var. İleride buranın yeniden kitapçıların merkezi hâline gelebileceğini düşünüyorum. Bu bir başlangıç, umarım devamı gelir ve sokağımızda kitapçıların sayısı artar.

ADEM IŞIK

ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ

Burayı canlı tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnternet kitapçılarının da buraya ilgisi başladı. Bu çeşitlenme yayınevlerinin de buraya gelmesini sağlayacak ve biz de bunu yakalamaya çalışıyoruz. Heyecanlı ve hevesliyiz. Sosyal medyayla ilgili projelerimiz de olacak. Buradaki kütüphaneler bu kültürü yaşatıyor; her kitabı internette bulamazlar. Kitap görecelidir; burada görmedikleri kitapları bulabilecekleri için bekliyoruz.

ALİ KAHRAMAN

SADECE TİCARETHANE DEĞİL

Babamdan devraldım, abimle birlikte sürdürüyoruz. İki nesildir buradayız. Eskiden buralarda gazeteler ve onların matbaaları vardı; çocukluğum bu sokaklarda geçti. 2010'lardan sonra neredeyse kimse kalmadı. Benim için bile Cağaloğlu artık bir nostalji. Ömrünü bu sokaklarda geçirenler için ise çok daha büyük bir anlam taşıyor. Burası 150 yıldan fazladır basım ve yayıncılığın kalbi. Kitapçılar ve yayıncılar sadece ticarethane değildir; bu ülkenin kültür hafızasıdır. Yayıncılık biçim değiştiriyor. Ama özü aynı: insanla insanı buluşturmak. Biz de bu ruhu yeniden canlandırmak istiyoruz. Bu çarşıyla geçmişi yaşatmayı ve geleceğe bir miras bırakmayı hedefliyoruz.