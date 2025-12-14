Kulaklarını kapatıp hayallerine yürüyor

İngiltere'de doğdu. Henüz 40 yaşında. Emeklilik hayali yok. Babası ona beş yaşındayken uzaktan kumandalı araba aldı. Ertesi yıl yetişkinlere karşı mücadele ettiği Ulusal Uzaktan Kumandalı Araba Yarışları Şampiyonası'nda ikinci oldu. Altı yaşındayken babası, ona bir go-kart hediye etti. Karting kariyerine 1993'te başlar başlamaz minik kategorilerinde yarışlar kazanmaya başladı. İki yıl sonra yani henüz 10 yaşındayken en genç Birleşik Krallık minikler karting şampiyonu oldu. 1998 yılında henüz 13 yaşındayken McLaren genç pilot programı ile sözleşme imzaladı. Formula 1'deki ilk yarışına 22 yaşında çıktı. Çaylak sezonunda en genç Dünya Şampiyonası lideri oldu ve sonunda ikinci oldu. Ertesi yıl tacı alarak sporun gördüğü en genç Dünya Şampiyonu oldu. Formula 1'de yarışan ilk ve 2021 itibarıyla tek siyahi pilot olarak tarihe geçti. Sanırım kimden bahsettiğimi tahmin etmişsinizdir. Tabii ki Lewis Hamilton'dan. 1985 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Hamilton, boşanmış bir ailenin çocuğu. Annesi beyaz ancak babası siyahi. Buna rağmen kendisini melez değil hep siyahi olarak tanımladı. Dünyaya geldiği İngiltere'de cildinin rengi nedeniyle okul döneminden itibaren sürekli ırkçılığa ve zorbalığa maruz kaldı.



İLERİYE BAKMAK

Ancak tüm bu kötü muamelelere hep kulaklarını kapadı ve tutkunu olduğu motor sporları konusunda hep kendisine ve başarısına odaklandı. Bu nedenle de sıklıkla David Tremayne gibi spor yorumcuları, Sebastian Vettel de dahil olmak üzere meslektaşları ve rakipleri tarafından çağının en iyi pilotu ve gelmiş geçmiş en iyi pilotlardan biri olarak değerlendirildi. Şu an yaklaşık 285 milyon dolarlık bir servete sahip. Son dönemdeyse artık eskisi kadar parlak olmayan yıldızı ile ilgili konuşuluyor hakkında. Hamilton, bu yılı F1 ile olan 18 yıllık birlikteliğinde yaşadığı en zor sezon olarak nitelendirdi. Yedi kez dünya şampiyonu olan pilot , bu yıl podyumda yer alamadı ve bu, kariyerinde ilk kez podyuma çıkamadığı sezon oldu.

Ferrari sıralamada geriye düşerken, Hamilton büyük ölçüde takım arkadaşı ve yedi yıllık Ferrari tecrübesine sahip Charles Leclerc'in gerisinde kaldı. Abu Dabi Grand Prix'sinden sonra bu sezonla ilgili kendisine yöneltilen sorulara Hamilton, "İyiyim. Sadece tatile çıkmayı dört gözle bekliyorum. Bu sezon hakkında söyleyebileceğim her şeyi zaten söyledim. Sadece ileriye bakıyorum" yanıtını verdi. Zorlu bir seneyi geride bırakırken şu ana odaklanan, kendisini yeniden forma sokmak, dinlenmek, yenilemek konusuna odaklanan ve yeni sezonda yeniden tüm zindeliğiyle savaşmaya hazırlanan Hamilton, örnek alınacak mükemmel bir kişi değil de nedir.



ÇALIŞMAYI YÜCELTİYOR

Yeni takımı Ferrari ile yaşadığı hayal kırıklığıyla ilgili olarak artık 'emekli olması' gerektiğini söyleyenlere de Hamilton, "Fikir veren çok olur. Ancak benim geçtiğim yollardan geçmemiş, benim elde ettiğim başarıları elde etmemiş birilerinden fikir alacağımı sanmıyorum. Önce benim gittiğim tüm bu yolu gitmeleri ardından bana fikir vermeleri gerekli bence. Emeklilik konusuna gelince, kendimi hâlâ zinde hissediyorum. Hâlâ bu işi seviyorum. Ve hâlâ F1 ile ilgili hayallerim var. Demek ki bu işten uzaklaşacak değilim" yanıtını veriyor.

Kendisini örnek almayı sürdürmek için sayısız neden var gerçekten de. Her röportajı kesinlikle kişisel gelişim ve mentörlük konusunda konuşan herkesin söylediğinden daha çok bilgi içeriyor. Sürekli çalışmaktan, emek harcamaktan ancak bunları yaparken moda gibi farklı ilgi alanlarına da yönelmenin gerekliliğinden bahsediyor. Bir yandan markalarla kapsül koleksiyonlar yapıyor, bir yandan dev modaevlerinin marka yüzü oluyor. Bunlarla uğraşırken vegan olduğu için kendisinin de zevkle gidip yemek yiyeceği bir vegan restoran zinciri kuruyor. BM başta olmak üzere sayısız vakıf, dernek ve grupla çalışmalar da yürütüyor.