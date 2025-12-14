Washington’da yapay zeka savaşları başladı

ABD'de yapay zekâ (YZ) alanındaki hızlı gelişmeler, yalnızca teknoloji endüstrisinin değil, ulusal güvenlikten istihbarata, eğitimden finans sektörüne kadar geniş bir yelpazenin geleceğini yeniden tanımlıyor. Bu dönüşümün merkezinde, Trump yönetiminin kararlı şekilde ilerlettiği yeni güvenlik odaklı düzenleme vizyonu bulunuyor. Washington'da her geçen gün sertleşen lobi rekabeti ise, YZ'nin ABD'nin küresel güç mücadelesinde nasıl konumlanacağına dair önemli ipuçları veriyor.

ASKERİ TEKNOLOJİDE YAPAY ZEKA SIÇRAMASI

ABD, yapay zekâyı askerî modernizasyonun omurgası hâline getiren yeni bir stratejik döneme girmiş durumda. Savaş Bakanlığı (War Department) Pentagon, otonom savaş platformlarından drone sürülerine, hipersonik tehditleri analiz edebilen erken uyarı sistemlerinden siber savunma otomasyonuna kadar geniş bir yelpazede YZ entegrasyonu hedefliyor. Bu kapsamda geliştirilen modeller yalnızca operasyonel kapasiteyi artırmayı değil, savaş alanında insan karar vericilerin yükünü azaltmayı amaçlıyor. Ancak uzmanlara göre bu teknolojiler büyük avantajlar sunarken kontrolsüz kullanım riski de barındırıyor. Bu nedenle güvenlik testleri ve federal sertifikasyon süreçleri tartışmanın odağında bulunuyor.

İSTİHBARAT TEŞKİLATLARININ YZ HAMLESİ

ABD istihbarat topluluğu, büyük veri analizi ve tehdit tahmin sistemlerinde yapay zekâ odaklı bir dönüşüm süreci yaşıyor. CIA, NSA ve FBI'ın ortak yürüttüğü projeler; terör örgütlerinin davranış kalıplarını modelleyen algoritmalardan, küresel dezenformasyonu gerçek zamanlı tarayan yazılımlara kadar geniş bir teknolojik altyapı oluşturuyor. Özellikle uydu görüntülerinin otomatik analizinde kullanılan YZ modelleri, istihbarat toplamada zaman ve doğruluk açısından yeni standartlar yaratıyor. Buna karşın federal kurumlar, modellerin şeffaf olmayan bir şekilde geliştirilmesi hâlinde güvenlik açıklarının artabileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle Trump yönetimi, istihbarat YZ'sine özel sıkı güvenlik protokolleri üzerinde çalışıyor.

EĞİTİM VE EKONOMİDE YZ TABANLI DÖNÜŞÜM

Yapay zekânın eğitim ve ekonomi alanındaki etkileri, federal hükümetin yeni nesil rekabet stratejisinin merkezinde yer alıyor. Eğitim Bakanlığı, YZ okuryazarlığını ulusal bir standart hâline getirecek müfredat reformunu değerlendirirken; üniversitelere yönelik araştırma fonları hızla genişletiliyor. Ekonomide ise finansal denetim, enerji altyapı dayanıklılığı ve üretim otomasyonu gibi kritik alanlarda yapay zekâ çözümleri yaygınlaşıyor. Özellikle enerji sektöründeki YZ destekli kriz tahmin modellerine büyük yatırımlar yapılıyor. Uzmanlara göre bu dönüşüm, ABD'nin küresel ekonomik rekabet gücünü artıracak; ancak düzenlemelerin gecikmesi, riskleri büyüterek sistemik kırılganlıklara yol açabilir.

LOBİ SAVAŞININ ANATOMİSİ

Teknoloji devlerinin Washington'da yürüttüğü lobi faaliyetleri, yapay zekâ düzenlemelerini Google, Meta, Amazon ve Microsoft gibi şirketler, düzenlemelerin inovasyonu sınırlamaması için danışmanlık firmaları, hukuk büroları ve eski bürokratlardan oluşan geniş ekiplerle Kongre'ye baskı yapıyor. Şirketlerin talebi; hızlı ve kapsamlı düzenlemeler yerine "risk temelli" daha esnek bir sistem oluşturulması. Ancak bazı kongre üyeleri, özel sektörün ağır baskısının uzun vadede federal denetimi zayıflatabileceği uyarısında bulunuyor. Lobi harcamalarındaki artış, YZ'nin ABD'nin stratejik geleceği için ne kadar kritik olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.



TRUMP YÖNETİMİNİN GÜVENLİK VİZYONU

Başkan Donald Trump, ikinci döneminde yapay zekâyı ABD ulusal güvenlik mimarisinin merkezine yerleştiren kapsamlı adımlar atıyor. İmzalanan kararnameler arasında; ileri YZ modellerinin federal güvenlik sertifikasyonundan geçirilmesini zorunlu kılan Ulusal Yapay Zekâ Güvenlik Yönetmeliği ile kritik YZ teknolojilerinin yabancı ülkelere transferini sınırlayan ihracat kontrol kararnamesi öne çıkıyor. Ayrıca Savaş Bakanlığı (War Department) için hazırlanan YZ modernizasyon paketi, otonom savaş sistemlerinin hızlandırılmış devreye alınmasını hedefliyor. Uzmanlara göre bu adımlar, ABD'nin YZ yarışında Çin ve Rusya'ya karşı üstünlük kurma stratejisinin önemli yapıtaşları.



KÜRESEL REKABET VE 2026 DÖNÜM NOKTASI

ABD'de yapay zekâya ilişkin nihai düzenleyici çerçevenin 2026'nın ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. ABD'nin YZ liderliğini koruyup koruyamayacağı; düzenlemelerin kapsamı, federal güvenlik kriterlerinin sertliği ve lobi etkilerinin sınırları tarafından şekillenecek. Analistler, Washington'daki güç mücadelesinin 'yüzyılın teknolojik rekabetinin' ilk perdesi olduğunu belirtiyor. Sonuç ne olursa olsun, yapay zekânın ABD'nin ulusal güvenlik stratejisinin temel belirleyeni hâline geldiği artık kesinleşmiş durumda.