KKTC'de ramazan ayı bu yıl da Kovid-19 kısıtlamalarının gölgesinde geçecek

KKTC Bakanlar Kurulunun aldığı karara göre, ramazan boyunca toplu ibadetler, kapalı alanların kapasitesinin üçte biri kullanılarak yapılabilecek.

İbadet boyunca maske takılması, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekirken, ibadet alanlarında temiz hava akışının sağlanacağı şekilde ortam havalandırılacak ve girişler kayıt altına alınacak.

Ülkedeki kurum ve kuruluşlar, bu süreçte ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine yardım paketi ulaştıracak.

KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay, ramazan boyunca ibadethanelerde alınacak tedbirler ve yapacakları çalışmalarla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ramazan ayının tüm Müslümanlara ve insanlığa hayır ve bereket getirmesi temennisinde bulunan Atalay, tüm dünyada olduğu gibi KKTC'de de salgına karşı kurallar çerçevesinde ibadetlerin yerine getirildiğini söyledi.

Salgının en başından itibaren sıkı denetimlerle ibadetlerini yaptıklarını belirten Atalay, camilerde iki metre mesafeyle ibadet ettiklerini ve ramazanda da bu kuralların uygulanacağını ifade etti.

Atalay, "Ramazanda teravih namazlarını kıldıracağız ama pandemi çerçevesinde bu geleneğimizi 8 rekat olarak yaşatacağız. Camide kalma süresini azaltmak için de cemaatimizden yatsı namazının ilk sünnetini camide değil de evde kılarak gelmelerini talep edeceğiz. Doğrudan 8 rekat teravihle birlikte selati vitir ve duaya geçeceğiz, cemaatimizi tesbihat yapmadan evlerine göndereceğiz." dedi.

Camilerde maskenin zorunlu olacağını kaydeden Atalay, cami cemaatine hijyen kurallarına tam olarak uymaları çağrısında bulundu.

Atalay, Kıbrıs Rum kesimindeki camilerde de teravih namazlarının kılınacağını söyledi.

"İFTAR ÇADIRLARI VE SOFRALARI OLMAYACAK"

Din İşleri Başkanı Atalay, "Maalesef bu yıl, geçen yıl olduğu gibi iftar çadırları ve sofraları olmayacak, bu büyük bir üzüntü. Bu açığı telafi etmek çerçevesinde ihtiyaç sahibi her bir ferde ulaşılması için gerekli çabayı göstereceğiz. Ülkemizde pek çok gayrimüslim öğrenci ve kişiler de yaşamakta. İhtiyaç sahibi olan kişilerin Müslüman olması şart değil. Hangi inanç, millet ve etnisiteden olursa olsun, mutlaka aç olan insanı doyurmak, ihtiyaçlarını gidermek Müslümanlar olarak bizim vazifemiz." dedi.

Sokak hayvanları ve diğer canlıların ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini vurgulayan Atalay, bu yönde de çağrıda bulundu.

Atalay, Rum kesiminde de olabildiğince ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardım götüreceklerini söyledi.

Bu yıl KKTC'de birçok televizyon kanalında paket ve canlı olarak ramazan yayınlarının gerçekleşeceğini belirten Atalay, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığından KKTC'ye misafir olarak gelen hocalarla yoğun olarak televizyon kanallarının taleplerine yetişmeye çalıştıklarını söyledi.

Atalay, bir sivil toplum kuruluşu ile iş birliği içerisinde Kur'an-ı Kerim'i olmayan ve talep eden herkese birer mealli Kur'an-ı Kerim ulaştırmak için camiler ve temsilciliklerin hazır olduğunu kaydetti.

TÜRK KIZILAY, EVKAF VE LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ GIDA YARDIMINDA BULUNACAK

Türk Kızılay, KKTC genelinde 2 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda paketleri dağıtacak.

Türk Kızılay, salgının gidişatına göre, ramazanın ortasında Lefkoşa ve Girne'de çocuk yuvasında yaşayan, anne ve babadan uzak çocuklar için "yetim iftarı" adı altında bir program düzenlemeyi de planlıyor.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinin koordinesinde Din Hizmetleri Müşavirliği de ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunacak.

Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde öğle namazına müteakiben okunacak mukabele sosyal medyadan canlı olarak yayımlanacak.

BRT, Kıbrıs TV ve Kanal T ekranlarından da ramazan ayı boyunca iftar programları ve hatm-i şerifler yayımlanacak.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) de ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatacak.

EVKAF, Türkiye Vakıflar Müdürlüğü, Türk Kızılay ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nin katkılarıyla özellikle salgın döneminde ihtiyaçlı duruma düşen ve evlerine gelir girmeyen ailelere, yerel sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak ulaşacak.

Yaklaşık 10 bin gıda paketinin dağıtılacağı proje çerçevesinde ramazan ayının dayanışma ruhu yaşatılacak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) da Lefkoşa Program Ofisi aracılığıyla hijyen paketi dağıtacak.

Öte yandan, Hala Sulta Camisi Yardımlaşma ve Gençlik Derneği ile TİKA Lefkoşa Program Ofisi iş birliğiyle Hala Sultan Camisi, ramazan ayı öncesinde mahya ile aydınlatıldı.