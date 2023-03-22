Uzmanından oruç tutmak isteyen anne adaylarına tavsiyeler

"YETERSİZ SIVI ALIMI ENFEKSİYON OLUŞUMUNA SEBEP OLABİLİR"

"Gebeliğin altın periyotu olarak ifade edilen ikinci üç aylık dönem (hamileliğin 4-6 ayları) ise ilk aylara göre daha güvenli aylardır ancak gebeliğe eşlik eden kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet gibi kronik bir hastalık varsa veya erken doğum tehdidi bulunuyorsa bu dönemde oruç tutmak oluşabilecek komplikasyonların riskini artırmış olacaktır" diye konuşan Doç. Dr. Betül Dündar; "Ayrıca hamilelik süresince yetersiz sıvı ve besin alımı bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek enfeksiyonlara davetiye çıkarabilir ve bu durum düşük veya erken doğum riski yaratabilir. Hamileliğin son üç ayı ise bebeğin hızlı kilo aldığı ve doğuma hazırlandığı bir dönemdir. Bu dönemde anne adayında kan şekeri ve tansiyon düzeyini normal sınırlar içinde tutmak için dengeli beslenmek çok önemlidir. Uzun süreli açlık ve susuzluk bu dengeyi bozabilir; anne adayında hipoglisemi atakları, kansızlık, tansiyon düşmesi veya hipertansiyona yol açabilir. Bebekte ise yetersiz kilo alımı, bebeğin suyunda azalma gibi birçok komplikasyon doğurabilir" ifadelerini kullandı.