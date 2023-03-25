"Ramazan ayında da sağlıklı beslenme ihmal edilmemeli"

TATLI KRİZLERİNE SAĞLIKLI ÇÖZÜMLER

Diyetisyen Kavacık, iftardan sonra oluşabilecek tatlı krizleri için de öneriler de bulundu. Ev yapımı ve sütlü tatlılara dikkat çeken Kavacık, şunları söyledi:

"İftarda hızlı ve yüklü miktarda bir besin tüketimi gerçekleştiği zaman kan şekeri aniden yükseliyor, hızlı yükselen kan şekeri de aynı hızda düştüğü için bu durum da yemekten sonra tatlı krizine yol açıyor. Tatlı tüketiminde göz önünde bulundurulması gereken en önemli noktanın hazır satın almaktansa evde kendimizin yaptığı, içeriğini bildiğimiz sütlü tatlıların tercih edilmesi. Şerbetli tatlılar içerik bakımından daha ağır olduğu için gece bizi rahatsız edebilir ve daha şekerli olmaları sebebiyle gün içerisinde daha fazla susamamıza sebep olabilir. Ayrıca şerbetli ve içeriğinde hamur barındıran tatlılar bir anda fazla kalori almanıza neden olarak kilo sorununa yol açabilir. Ancak düşük kalorili tatlılar da tüketseniz, yine de tatlı tüketimini de sınırlandırmalı ve her gün tatlı yemekten kaçınmak gerekmektedir."