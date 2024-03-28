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Giriş Tarihi: 28.3.2024 13:39

Oruç tutan kronik hastalara 'doğru beslenme' uyarısı

İHA
Oruç tutan kronik hastalara ’doğru beslenme’ uyarısı

Ramazan ayında oruç tutabilen kronik hastalığı olan kişilerin dikkat etmesi gerekenleri anlatan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Sami Şen, iftarda ve sahurda doğru beslenilmesi gerektiğinin altını çizdi. Su tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Kronik hastalıkları olanların Ramazan ayında oruç tutmak istiyorlar ise hekimlerine başvurmaları ve gerekli kontrollerini yaptırmaları gerektiğini belirten İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Dr. M. Sami Şen, "Ramazan ayında oruç tutacak olan kronik rahatsızlıkları olan kişilerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Kronik hastalığı olan kişiler özellikle diyabet, hipertansiyon, kalp ve böbrek yetmezliği olanların Ramazan ayında oruç tutma konusu oldukça önemlidir. Bir dahiliye uzmanı tarafından bu rahatsızlıkları olanların detaylı bir şekilde değerlendirilmesi ve oruç konusunda doğru yönlendirilmesi önerilir. Ramazan ayı içinde oruç tutabilen kronik hastalığı olan vatandaşlar için iftar ve sahur için doğru beslenme ve su tüketimi konusunda iyi yönlendirilmesi ve yapılan uyarıları dikkate alması hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.
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Oruç tutan kronik hastalara 'doğru beslenme' uyarısı
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