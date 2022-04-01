Bu yıl Ramazan Ayı teması ’Ramazan ve Doğruluk’

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Ramazan Ayına yaklaşmanın sevinç ve heyecanı içerisinde olduklarını ifade ederek, 1 Nisan Cuma akşamı kılınacak ilk teravih namazının ardından 2 Nisan Cumartesi günü tutulacak ilk oruç ile Ramazan ayına girileceğini belirterek, "Rahmet ve yardımlaşma ayına yaklaşmanın sevnç ve heyecanını yaşıyoruz. Pandemi sürecinde Covid-19 nedeniyle teravih namazlarını kılamamıştık. Yarın hep birlikte ilk teravih namazlarımızı kılacağız. Cumartesi günü de ilk oruca niyetleneceğiz. Ramazan Ayında bu yıl toplumda farkındalık oluşturmak için 'Ramazan ve Doğruluk' temasını kullanıyoruz. Doğruluk bireysel ve toplumsal hayatta güveni temsil eder. Birlik ve beraberliği güçlendirir" dedi.

Çapçı, "Tarihi Kurşunlu Cami ibadete açıldı. İnşallah yarın Cuma Namazı sonrası ikramlarımız olacak. Muğla merkez ve ilçelerimizde bütün camilerimiz namaza hazır. Belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum. Hastalık belirtisi gösteren vatandaşlarımıza da bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu nedenle belirtisi olan kardeşlerimizin camilere gelmemelerini, evlerinde namazlarını kılmalarını rica ediyorum. Teravih namazlarımızı malum Covi-19 salgını nedeniyle kapalı mekan olması vesilesiyle maske takılacak. Vatandaşlarımızdan maske konusuna riayet etmelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantı, basın mensuplarının sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

