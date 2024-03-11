İstanbul Havalimanı’nda Ramazan heyecanı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Ramazan ayı nedeniyle dış hatlar arındırılmış salonda kurulan 'Ramazan Köyü' bugün yolcuların hizmetine açıldı. Ramazan kültürünü, dünyanın dört bir yanından gelen misafirlere tanıtmayı amaçlayan İstanbul Havalimanı'nda kurulan Ramazan Köyü'nde ay boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Geleneksel kostümlerle yolcuları karşılayan Ramazan Köyü karakterlerinin seslendirdiği maniler uçuşlarını bekleyen yolculara keyifli dakikalar yaşatıyor. Havalimanına kurulan alanlarda yolcular müzik dinletileri, ebru, ahşap boyama ve hat sanatı gibi atölyelerden ücretsiz faydalanabilecek. Çocuklu aileler aynı zamanda giden yolcu katına kurulan lunaparkta, atlı karınca, dönme dolap, gondol ve trambolinde vakit geçirebilecek.

YOLCULARA ÖZEL KUMANYA

Türkiye'nin önemli şeflerinden Ebru Baybara Demir'in özenle hazırladığı iftar kumanyaları her gün iftarda yolculara sunulacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne özel tatları içeren menüdeki malzemeler, deprem bölgesindeki üreticilerden temin ediliyor. İGA İstanbul Havalimanı'nın Lounge yeme içme alanlarının işletmesini yürüten TRU Ağırlama Hizmetleri ve Perakende Grup iştirakının iş birliğiyle hazırlanarak paketlenen iftar kumanyalarla yolcular oruçlarını terminalde açabilecek.