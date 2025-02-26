Sağlıklı bir Ramazan geçirmenin 10 altın kuralı! Eğer iftarda bunları yaparsanız...

Ramazan ayı, manevi ve fiziksel arınmanın yanı sıra beslenme düzeninde önemli değişiklikler yaşanan bir dönemdir. Ancak bu süreçte sağlığın korunması için bilinçli ve dengeli bir beslenme büyük önem taşıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Şahin, oruç tutarken sağlığı korumanın püf noktalarını paylaştı ve sağlıklı bir Ramazan ayı için dikkat edilmesi gereken 10 altın kuralı sıraladı.