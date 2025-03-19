Şanlıurfa’nın ramazan geleneği! Lezzetiyle her evin vazgeçilmezi

Eski bir çerez geleneği olan kavurga, zengin besin içeriği sayesinde son yıllarda yeniden popüler hale geldi. Bu geleneksel lezzet, hem ekonomik hem de sağlıklı bir alternatif olarak öne çıkıyor. Kavurga, özellikle soğuk kış gecelerinde eğlenceli sohbetlerin vazgeçilmezi olurken Ramazan ayında da şifa deposu olması nedeniyle iftar sonrası atıştırmalık olarak tüketiliyor.



İlk tarımın yapıldığı ve ilk buğdayın diyarı olan Şanlıurfa'nın yüzyıllara dayanan lezzeti Kavurga, buğday, nohut, mısır, menengiç ve hint kenevirinin karıştırılıp kavrulmasıyla ortaya çıkıyor. Halk arasında "kılenek" adıyla da bilinen bu yöresel çerez, genellikle uzun kış aylarında ve Ramazan ayında iftar sonrası tercih ediliyor. Kolay bir şekilde hazırlanan kavurga, kaynatılmış buğday, karpuz çekirdeği, menengiç ve kendir tohumu, her biri ayrı ayrı tavalarda hafif tuzlu suda kavrulduktan sonra hepsi birbirine karıştırılır. Karıştırılan ürünler kavurga haline getirilerek tüketime hazır hale getirilir. Son aşamada, bez torbalara konularak muhafaza altına alınıyor.



Çerez satıcısı Ömer Seyis, "Kabak çekirdeğinin, yer fıstığının, fındığın olmadığı zamandan bugüne kadar kavurga tüketiliyor. Kavurga bizim kış gecelerinin vazgeçilmez çerezidir. Geçmişte annelerimiz evde bulunan imkanlarla bunu hazırlayıp çerez olarak bize sunmuş. O zamandan başlayan gelenek halen devam ediyor. Annem 80 yaşında ve halen kavurgadan vazgeçmez. Göbeklitepe'nin tarihi kadar eski bir gelenektir. Kavurgayı duyunca başka çerez aramayız" diye konuştu. Kavurga alan vatandaşlar, yıllardır tükettikleri lezzetten vazgeçemediklerini söyledi.