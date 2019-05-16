Romatizmal hastalıkları olanlar oruç tutabilir mi?

Günümüzden yaklaşık 2500 yıl önce modern ve bilimsel tıbbın kurucusu Hipokrat hem hastalıkların oluşum mekanizmalarının hem de hastalıkların önlenmesinde sağlıklı beslenmenin önemini vurgulayarak şu sözü söylemiştir: "Besinler ilacınız, ilacınız besininiz olsun"

"ORUCUN GUT HASTALIĞI ÜZERİNDE ETKİSİ OLUMLU"

Orucun; romatizmal, sistemik hastalıklar ve özellikle de gut üzerindeki etkisi, bazı klinik çalışmalar ile araştırılmıştır. Klinisyenler bu araştırmalarda, serum ürik asidin homeostazını (bir organizmanın, içinde yaşadığı ortamla madde alışverişi yaparak, kendi iç ortamını belli sınırlar arasında dengede tutması) ve gut ataklarının sıklığını değerlendirmiştir. Çalışmalarda hastaların hiçbirinin gözlem döneminde, gut artrit krizi ortaya çıkmamıştır. Dolayısıyla açlığın, bu hastalık üzerine olumlu bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz.

DİYABET, HİPERTANSİYON VE BÖBREK YETMEZLİĞİ GİBİ HASTALIKLARDA ORUÇ RİSKLİ!

Önceki çalışmalarda, Ramazan ayında oruç tutma sırasında sıvı kaybına bağlı, serum üre, kreatinin ve ürik asit seviyelerinin artışı saptanmış, bu çalışmalarda ise serum ürik asit seviyelerinde, istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik tespit edilememiştir. Dolayısıyla; eşlik eden diyabet, hipertansiyon ve böbrek yetersizliği gibi ek sistemik hastalıklarda oruç tutmak uygun olmayabilir. Ayrıca; hastanın tedaviye bağlılığı, tedavinin başarısı bakımından önemli bir konudur.

HASTALAR RAMAZANDA SAĞLIKLI BESLENİP İLAÇLARINI DÜZENLİ KULLANMALIDIRLAR!

Araştırmacılar bir diğer yapılan klinik çalışmada, zıt olarak orucun; Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastalık aktivite indeksinde ve yaşam kalitesinde herhangi bir değişiklik yaptığını saptayamadılar. Yine başka bir çalışmada ise Ramazan ayındaki önemli diyet değişikliklerinde, Romatoid Artrit (RA) hastalığı aktivitesinde bir azalma olduğu saptanmış; ancak bu istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Hastalar bu nedenle; Ramazan ayında, Romatoid Artrit hastalığının tedavi yönetimini iyileştirmek için diyetlerindeki değişikliklere ve ilaç alım zamanlarını uymalıdırlar.

"STRESTEN UZAK DURMAK TEDAVİYE YARDIMCI OLACAKTIR"

Sonuç olarak; Ramazanda orucun sağlığınız üzerindeki etkilerini size söylemesi ve ilaç rejiminizin düzenlenmesi için doktorunuza danışmalısınız. Fazla kilonuz varsa kalori alımını azaltmak ve iltihap kaynaklı belirtilerinizi hafifletmek için; Ramazan ayı bir fırsat olabilir. Doymuş yağ oranı yüksek gıdalar Romatizmal hastalıklarda belirtilerinizi ağırlaştırabileceğinden, bu yiyeceklerden mümkün olduğu kadar uzak durmalısınız. Yağsız süt ürünleri, meyveler ve sebzeler sağlığa faydalı olduğu için diyetinizde eksik olmamalıdır. Oruç tutuyorsanız, iftar sonrası ve sahura kadar yeterince sıvı almalısınız. Bu dönemde stresin kontrol edilmesi, size sistemik romatizmal hastalıklarda tedaviye yardımcı olacaktır.