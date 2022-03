Türkiye’nin duruşu ve diplomatik çabaları bizim için çok kıymetli

RUS işgali altındaki Ukrayna 'nın başkenti Kiev 'in 320 km doğusundaki Sumy'deki taşıyıcı annelik kliniği de zor günler yaşıyor. Ukraynalı hemşire Oksana Martynenko ve meslektaşları burada can güvenliği nedeniyle sığınağa indirilen ve savaş çıkınca ailelerin almadığı 21 bebeğe bakıyor. Martynenko " 24 Şubat 'tan bu yana hiçbir yere gidemedik. Çocukları almaya da kimse gelmeyince burada kaldık. Benim de evde çocuğum var. Ancak Rus bombardımanı yüzünden bir yere kıpırdayamıyoruz. Bu bebekleri de bırakmaya gönlümüz razı gelmiyor" dedi.Bebekleri almaya gelmeyen aileleri de suçlamadığını söyleyen hemşire "Biz buradayız ve sonuna kadar bu bebeklere sahip çıkacağız. Biri Almanya 'dan biri Arjantin 'den iki çiftin bebekleri almak için Kiev'e geldiklerini duyduk. Ancak Kiev'den buraya şu an için ulaşım yok" dedi. Ukrayna, dünyanın önde gelen taşıyıcı annelik merkezlerinden biri. Her yıl binlerce bebek yabancı tarafından bu yöntemle yurtdışına götürülüyor. Ülkedeki insan hakları grupları bu uygulamayı zaman zaman eleştiriyor.