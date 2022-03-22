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Giriş Tarihi: 22.3.2022

Ukraynalı İrina ile Rus eşinin barış dansı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Ukraynalı İrina ile Rus eşinin barış dansı
Ukrayna'daki işgalden kaçıp 6 günlük yolculuğun ardından çocukları ile Antalya'ya ulaşan Ukraynalı Irina Balakhonova (37) ve Rus Aleksander Balakhonova (34) çifti, daha önce dans ettikleri Aspendos Arena'nın kulisine sığındı. Dansçı çift 2014'te Türkiye'de, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nda tanışıp evlenmiş, 2017'de Ukrayna'ya yerleşmeye karar vermişti. Anadolu Ateşi Dans Topluğu'ndaki ekip arkadaşları ile bağlantı kurarak iki çocuklarıyla Türkiye'ye gelen Balakhonova çifti dans provalarını ihmal etmiyor.
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Ukraynalı İrina ile Rus eşinin barış dansı
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