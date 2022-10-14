Rüyada Kırık Bardak Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Bardak Kırıldığını Görmenin Anlamı

Rüyada bardak kırıldığını görmenin anlamı rüyada olayın gerçekleşme şekline göre farklı şekillerde yorumlanabilmektedir. Genel olarak olumsuz şekilde tabir edilse de rüyada bardak görmek ve kırık bardak görmek daha olumlu tabir edilir. Rüyada bir bardağın paramparça olmuş hali insanlarda uyandırdığı duygular sebebiyle oldukça merak edilir. Biz de bu yazımızda rüyada bardak kırıldığını görmek ne anlama gelir sorusuna sizler için cevap verdik.

Rüyada Bardak Kırıldığını Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada bardak görmek hayra yorumlansa da kırıldığını görmek pek de hayırlı değildir. Eşe işaret eden bardağın kırılması eşin kalbinin kırılması, üzüntü, keder, sıkıntı ve hastalık olarak yorumlanır. Eşler arası muhabbetin azalması, anlaşmazlıkların ve tartışmaların yaşanması da muhtemeldir.

Rüyada kişinin kendisinin bardağı elinden düşürerek kırması ise elinden çıkacak malına, dünyalık işlerinin bozulmasına, iş yerinde çalışanlarıyla yaşayacağı sıkıntılara dalalet eder.

Rüyada yanlışlıkla bir bardağın kırıldığını görmenin anlamı rüya sahibinin hayatında verdiği bütün emeklerinin heba olacağına, sıkıntılı bir döneme gireceğine işarettir.

Rüyada boş bir bardağın kırılmasının anlamı rüya sahibinin üstün başarılar elde etmesine, kazançlarında ciddi oranlarda artışların yaşanmasına rivayet edilir.

Rüyada Kırık Bardak Görmenin Anlamı

Rüyada bardak kırıldığını görmenin anlamı ne kadar olumsuz yorumlansa da kırık bardak görmenin anlamı tam aksine olumlu şekilde yorumlanmıştır. Bazı alimler rüyada görülen kırık bardağın hayır dua almaya ve bunun sonucunda da rüya gören kişinin dünyalık işlerinin düzelmesine, rızkının genişleyip artmasına, dertlerinden sıkıntılarından kurtulmasına rivayet etmişlerdir. İş ve eğitim alanında da şanslarının açık olacağını da vurgulamışlardır.

Rüyada Bardak Görmenin Anlamı

Eşe veya sevgiliye kavuşmaya, ona sevgi saygı göstermeye, birlikte güzel bir ömür sürüp, çocuk sahibi olmaya delalet eder. Rüyada bardak görmek evin kadınına, bol rızka ve dünyalık işlere işaret eder.

Rüyada cam bardak görmenin anlamı kadın tarafından edinilecek mala yorumlanırken porselen bardak ise asaletle, hürmetle davranan bir kadına yorumlanır.