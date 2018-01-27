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Zor iyileşen yaralar basınç odasında tedavi ediliyor

en çok iyileşmeyen yaraların tedavisinde, ani işitme ve görme kayıplarında kullanılıyor, her yaştan hastaya uygulanabiliyor

DİDEM SEYMEN
DİDEM SEYMEN Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2018
Zor iyileşen yaralar basınç odasında tedavi ediliyor
(), basınçlandırılabilinen çelik bir kabin içerisinde, hastaya deniz seviyesindeki atmosferik basınçtan iki-üç kat daha fazla bir basınca maruz bırakarak yüzde 100 oksijen solutulması esasına dayanıyor. Bu sayede hedef dokularda azalmış olan oksijen miktarı, kullanılan kabin basıncına bağlı olarak 20 kata kadar yükseltilebilirken, çeşitli hastalıklarda ve tedavilerinde iyileşme sürecini de büyük ölçüde kısaltıyor.
Hisar Hospital Intercontinental Hiperbarik Oksijen Tedavisi Bölümü Uzmanı Fulya Erişkon ve Hisar Hospital Intercontinental Hastanesi hekimleri, hiperbarik kullanımı hakkında bilgi verdi…

TEDAVİ İKİ SAAT SÜRÜYOR

Tedavi oturarak veya sedye yardımı ile uygulanıyor
Konforlu bir ortamda herhangi bir ağrı ya da acı hissetmeden iyileşme olanağı sunan hiperbarik oksijen tedavi merkezinde, hastalarımız oturarak ya da yatarak (sedyeyle), basınç odasına alınırlar. Yavaş yavaş odanın içindeki basınç, içeriye hava verilerek artırılır.
Planlanan basınca gelindiğinde (genellikle normal basıncın ikiüç katı kadar) hasta özel maskesini takarak yüzde 100 oksijen solumaya başlar. Sağlık görevlilerinin talimatları doğrultusunda genellikle iki saat tedaviye devam edilir. Süre sonunda basınç azaltılarak tedavi sonlandırılır.
Tedavinin basıncı ve süresi her hastalığa ve hastalığın karakterine göre değişebilmektedir.

Hastalar müzik dinleyerek tedavi görüyor
Kullanılmakta olan basınç odası 12 kişilik kabin olup tam otomatik kontrol sistemine sahip. Kabin içerisinde basınç odasında kullanıma uygun ekranlar mevcut; hastalar tedavi esnasında film izleyip müzik dinleyerek zamanı rahat geçirebiliyor.

ANINDA MÜDAHELE İMKANI

Hasta hem takip edilip, hem de tedavisini görebiliyor Hastane içerisinde hiperbarik oksijen tedavisi olmasının, hasta açısından avantajları oldukça fazladır. Her şeyden önce acil bir durumda anestezi ve yoğun bakım ekibi tarafından anında müdahale imkanı sağlanabilmektedir. Yine HBO tedavisine devam etmekte olan hastalara, hastane içerisinde hastalıklarıyla ilgili multidisipliner yaklaşım imkanı sağlanmaktadır. Örnek olarak, yara sebebiyle tedaviye gelen bir hastayı hem kalp damar cerrahi uzmanının, hem plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanının ve aynı zamanda dahiliye uzmanının takip etmesi gerekebilir. Dolayısıyla hasta ayağındaki yarayla uzun uzun dolaşmak yerine bir yerde multidisipliner olarak tedavi olabilmektedir.

Tedavi süresi hastalığın durumuna göre belirleniyor
Hiperbarik oksijen tedavisi hastalığa ve hastalığın karakterine göre hiperbarik tıp uzmanı tarafından planlanır. Seanslar şeklinde uygulanan tedavinin bir seansı 60-140 dakika arasında değişir. Hastalar çoğunlukla günde bir kez seansa alınırlar ancak bazı acil hastalıklarda 6 saat ara ile günde iki kez uygulanması gerekebilir.

Yan etkileri tehlikeli sonuçlara neden olmaz
En sık görülen yan etki, basınç değişikliğinin kulak boşluğunda yaptığı etkidir. Bu durum tehlikeli olmayıp basınç eşitleme yöntemlerinin öğrenilmesiyle önlenebilir. Diğer yan etkiler nadir görülmekte olup akciğer barotravması, oksijen, klostrofobi (kapalı yerde kalma korkusu) ve geçici miyopi olarak sıralanabilir

Her yaştan kişiye hiperbarik oksijen tedavisi uygulanabiliyor
Hiperbarik oksijen tedavisi; ülkemizde en çok iyileşmeyen veya zor iyileşen yaraların tedavisinde kullanılmaktadır.
Bunların haricinde karbonmonoksit zehirlenmesi, doku oksijeni artırılarak tedavi edilen ani işitme kaybı, ani görme kaybı gibi hastalıklarda da sıklıkla kullanılır.
Hiperbarik oksijen tedavisi her yaşta uygulanabilir.

DİYABETİK AYAK YARALARINDA EN ETKİLİ TEDAVİ YÖNTEMİ!

Prof. Dr. Cihan Top/İç Hastalıkları Uzmanı "Diyabete bağlı olarak gelişen kronik komplikasyonlar, diyabetik ayak yaraları denilen klinik durumun ortaya çıkmasına yol açar. Özellikle tendon, bağlar ve eklemi tutan derin yaralar, kemiğe kadar ilerlemiş enfeksiyon, lokal ya da yaygın kangren gibi ilerlemiş olgularda, hiperbarik oksijen tedavisi, önemli bir tedavi yaklaşımı olarak kabul görür. HBO; yüksek basınçlı ortamda oksijen verilmesi işlemidir. Böylece kanın oksijen taşıma kabiliyeti önemli derecede artırılmış olur. Bu tedavi yöntemi, yara iyileşmesinin hızlanmasında önemli bir etki sağlar. Hasarlı dokunun beslenmesi ve oksijenijasyonu bu şekilde artırılarak, önemli bir klinik fayda sağlanabilir. Ayrıca yara yerindeki lökosit aktivitesini artırarak bağışıklık sistemine katkı sağlar."

ANİ İŞİTME KAYIPLARINDA YÜZDE 80 BAŞARI SAĞLANIR

Op. Dr. Tayfun Apuhan/KBB Uzmanı "Hiperbarik oksijen tedavisi ile sağlanmak istenilen; iç kulakta oksijen basıncını ve kan dolaşımını artırmaktır. Bozulan iç kulak metabolizmasının düzelmesine yardımcı olur ve iç kulakta iskemiye bağlı bozulan işitmeyi iyileştirdiği düşünülmektedir. Çok ileri derecede işitme kaybı olan hastalarda daha etkili olduğu görülmektedir. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa sonuç o kadar yüz güldürücüdür. Özellikle ilk 48-72 saat içerisinde başlanması, tedavinin olumlu sonuçlanması açısından çok önemlidir. Uygulama tek kişilik ya da çok kişilik basınç odalarında yapılır. Nadiren basınca bağlı olarak kulaklarda 'barotravma' denilen bir yan etkiye sebep olabilir. Genellikle ani işitme kaybı tedavisi sonrasında hastaların yüzde 80'inde tam ya da kısmi iyileşme olabilir. "

TEDAVİYE İLK 5 GÜNDE BAŞLANMALI

Op. Dr. Faruk Eroğlu/Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı "
Ani görme kayıpları göz hastalıklarının en acil olanıdır. Bu duruma yol açan en önemli hastalık, retinal arter tıkanıklığıdır. Retinal arter tıkanıklığı nadir görülen bir hastalık olmasına rağmen sonunda kalıcı görme kaybına yol açtığı için tedavinin en erken zamanda başlaması oldukça önemlidir. Ani görme kaybında tedavinin dakikalar içerinde başlaması gerekir. Ancak ani görme kaybında en hızlı yapılması gereken uygulama, hiperbarik oksijen tedavisidir. Hiperbarik oksijen tedavisi uygulanması sırasında kanın 02 içeriği ve ayrıca basınç yüksekliği ile orantılı olarak oksijenin difüzyonu artacağı için retinanın canlılığını ve fonksiyonlarını korumak mümkün olabilir. Hiperbarik oksijen tedavisi ile retina hasarının azaltılması sağlanabilir. Hiperbarik oksijen tedavisine en kısa sürede başlanması başarıyı artırabilmektedir. İlk 24 saat içerisinde başlanması halinde tedavinin etkinliği daha başarılıdır. Buna karşın ilk beş gün içinde tedaviye başlanan hastalarda başarılı sonuç elde edilebilmektedir."
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Zor iyileşen yaralar basınç odasında tedavi ediliyor
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