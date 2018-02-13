Haberler Sağlık Haberleri Yakın gelecekte kök hücreden sperm üretilecek

Yakın gelecekte kök hücreden sperm üretilecek Bilim insanları çeşitli uyarıcılarla kök hücreden sperm geliştirdi. Yapılan çalışmalar yakın gelecekte anne-baba olmayı daha da kolaylaştıracak