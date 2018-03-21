Son dakika: SGK'dan devrim gibi karar! SGK 5 kanser ilacını ödeme kapsamına aldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğindeki Değişiklikler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri talepleri doğrultusunda gazi ve şehit yakınları ile er-erbaş olarak askerlik görevini ifa edenlerden otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri kapsamında ilave ücret alınmayacak. Yüzde 40 ve üzerinde engelli kişilerin diş tedavilerinde gerekli olan sağlık kurulu raporu, muayene yapan hekimin düzenleyeceği tek hekim raporuna dönüştürüldü.

ÖDEME LİSTESİNDEKİ KANSER İLAÇLARI



5 adet kanser ilacı SGK tarafından geri ödeme kapsamına alınarak vatandaşların erişimine açıldı. Ödeme listesine alınan 5 kanser ilacı şöyle:



"Altuzan: Endikasyon ilavesi, Serviks kanseri, Glioblostom



Xgeva: Dev hücreli kemik tümörü, kemik metastası (Prostat, Meme, Akciğer)



Mozopil: Lösemi, Lenfoma nakil öncesi,



Opdivo: Renal hücreli kanser, metanam, klasik Hodgkin lenfoma



Revlimid: Endikasyon ilavesi, Mantle hücreli lenfoma."



Böylece kamuoyunda "156 böbrek kanseri hastası" olarak bilinen hastaların tedavileri için gerekli olan kanser ilacına erişimleri sağlandı.

YÜZDE 40 VE ÜZERİ ENGELLİ KİŞİLERDE SEVKLER DOĞRUDAN YAPILACAK



Yüzde 40 ve üzeri engelli kişilerde, kanser, organ, doku, kök hücre nakli tedavilerinde sevkler doğrudan yapılacak tıbbi gerekçe aranmayacak.



Turner sendromlu hastalarda da büyüme hormonu kullanılarak boylarının uzatılması sağlanabilecek. Yapılan SUT düzenlemesi ile bu hastalarda kullanılacak olan büyüme hormonu bedellerinin kurulca ödenmesi için düzenleme yapıldı.



ÇÖLYAK HASTALIĞINDA SAĞLIK RAPORU KULLANIM SÜRESİ 2 YILA ÇIKARILDI



Doğuştan metabolik hastalıklardan olan çölyak hastalığında yapılan ödemelere esas olan sağlık raporu kullanım süresi 1 yıldan 2 yıla çıkartıldı.



Kemik erimesinin tespiti için yapılan kemik ölçüm işleminin aralığı bu hastaların sıklıkla radyasyon almasının önüne geçilmesi adına 2 yılda bir yapılmasının sağlanması ve raporların da 2 yılda bir çıkarılması yönünde düzenleme yapıldı.

DEVLET İLACA 25 MİLYAR LİRA ÖDEDİ



Vatandaş tarafından geçen yıl tüketilen yaklaşık 2 milyar kutu ilaç için SGK tarafından 25 milyar lira ödeme yapıldı - Tüketilen ilaçlar arasında diyabet, sindirim sitemi ve ağız sağlığıyla ilgili olanlar ilk sırada yer aldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçen yıl vatandaş tarafından tüketilen yaklaşık 2 milyar kutu ilaç için 25 milyar lira ödeme yaptı. Tüketilen ilaçlar arasında diyabet, sindirim sistemi ve ağız sağlığıyla ilgili olanlar ilk sırada yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesinden bu yıl 54 milyar 442 milyon 431 bin lira ödenek alan kurumun, giderleri arasında ilaç ödemeleri önemli yer tutuyor.

İlaç için 2014 yılında 17 milyar 388 milyon lira, 2015 yılında 18 milyar 895 milyon lira, 2016 yılında 21 milyar 374 milyon lira geri ödeme yapan SGK'nin kasasından, geçen yıl tüketilen yaklaşık 2 milyar kutu ilaca karşılık da 25 milyar 166 milyon lira çıktı.

Söz konusu ödemeyle Türkiye, yaklaşık 1,10 trilyon dolar büyüklüğe sahip dünya ilaç pazarında Avustralya, Kore ve Rusya gibi ülkelerle birlikte üst sıralarda yer aldı.



HER 100 REÇETEDEN 29'UNDA ANTİBİYOTİK VAR

Tüketilen ilaçlar arasında diyabet, sindirim sistemi ve ağız sağlığıyla ilgili olanlar ilk sırada yer alırken, bunları kanser ilaçlarını da kapsayan antineoplastik ve immünomodülatörler ile antibiyotikleri de kapsayan sistemik antienfektif gruptakiler izledi.

Geçmiş yıllarda her 100 reçetenin 35'inde görülen antibiyotikler, yürütülen Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kampanyası ve bilinçlendirme çalışmalarının etkisiyle 29 reçeteye kadar düştü.

BİLİNÇSİZ KULLANIM HEM CANA HEM BÜTÇEYE ZARAR

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi sorunlar arasında bulunuyor.

Akılcı olmayan ilaç kullanımı, hastaların tedaviye uyum sağlamasının azalmasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına, istenmeyen etki görülme sıklığının artmasına ve tedavi maliyetlerinin yükselmesine yol açabiliyor.

Antibiyotiklerin ateş düşürmediğini, ağrı dindirmediğini, virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi etmediğini özellikle belirten uzmanlar, yaygın ve yanlış kullanılması halinde bu ilaçların esas etki beklenilen bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde bile faydalı olamayacak hale geldiğine dikkati çekiyor.