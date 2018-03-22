Tüp mide ameliyatı nedir ve fiyatı ne kadar?

Tüp mide ameliyatı, dünya genelinde en çok uygulanan cerrahi yöntemlerden bir tanesi olarak bilinir. Genel olarak obezite hastalarına yapılan cerrahi bir operasyondur. Bu ameliyat uzman doktorlar tarafından ve uygun cerrahi ekipmanlar altında yapıldığı takdirde 1 saatte tamamlanmış olur. Ameliyatın ardından hastanın ilk ayı çok önemlidir. Bu dönemde hasta yediklerini ve içtiklerine çok dikkat etmelidir. Aksi takdirde midenin iyileşme sürecinde farklı problemler ortaya çıkabilir.

TÜP MİDE AMELİYATININ RİSKLERİ NELERDİR?

Tüp mide ameliyatının her ameliyatın olduğu gibi mutlaka belli bir riski vardır. Ama bu riskler standart ameliyatlarda görülen risklerden daha yüksek değildir. Bugün ameliyat öncesi iyi hazırlanmış, deneyimli bir ekip tarafından uygun bir ameliyathane şartlarında yapıldığı takdirde ve sonraki dönemde de iyi bir şekilde takip edildiği takdirde bu ameliyatlardan sonra görülen komplikasyon oranından yüksek değildir. Tüp mide ameliyatından sonra en çok korkulan komplikasyon, dikiş hattında oluşabilecek sızlamalardır. Ancak günümüzdeki teknolojik ilerlemelere paralel olarak kullanılan malzeme ve teknik detaylar sayesinde bu kaçak riski son derece azaltılmıştır.

TÜP MİDE AMELİYATI SONRASI NASIL BESLENİLİR?

Tüp mide ameliyatı sonrası en çok merak edilen hastanın normal bir yeme düzenine geçip geçemeyeceğidir. Tüp mide ameliyatının olduğu gün, yaklaşık 5-6 saat sonra hastalar yudum yudum su almaya başlayabilir. Ameliyatın birinci gününden itibaren günde yaklaşık iki bardak sıvı alımına devam edilir. Bu arada serumlar ile desteklenir.

İkinci günden itibaren hastalarda dört bardağa kadar bir sıvı alımı mümkün olur. Bunun iki bardağı su, bir bardağı soya sütü, bir bardağı da elma suyu olarak biraz kaloride eklenerek devam edilir. Hasta taburcu edildikten sonra ilk haftayı berrak sıvı gıdalar ile geçirebilir. Bu gıdalardan kastımız tanesiz kompostolar olabilir. İçerisine ek bir şey katılmaması ve süzülmesi kaydıyla et suyu ya da tavuk suyu olabilir.

İkinci haftadan itibaren biraz daha koyu kıvama terbiyeli çorbalara geçilebilir ve protein tozu ile hazırlanan bir takım beslenme desteklerine başlanabilir. İlk iki haftayı sıvı gıdalar ile geçirdikten sonra püre gıdalara geçiş yapılabilir. Püre gıdalarına geçilmesi hem ağız tadı açısından hem de doyma hissi açısından biraz daha konforlu bir dönem başlamış olur. İki haftalık püre döneminden sonra hastalar her türlü gıdayı birbirine karıştırmadan, çok iyi çiğneyerek ve yavaş yavaş yemek kaydıyla birinci ay itibariyle katı gıdalara geçebilirler. Yani balık, köfte, et gibi gıdaların tamamı serbesttir. Burada önemli olan yemekler sırasında kesinlikle sıvı gıda tüketilmemelidir. Bunu yaptığımız zaman zaten çok küçük olan mide hacmi yeterli besini almamıza izin vermeyecektir. İlk bir ay özellikle beslenme açısından en önemli dönemdir. Çünkü ilk bir ay iyileşme dönemidir. İyileşme dönemi başarıl bir şekilde tamamlanması için beslenmeye dikkat edilmelidir.

MİDE KÜÇÜKLTME AMELİYATI FİYATI NE KADAR?

Günümüzde çok yaygın hale gelen ve özellikle obezite hastalara uygulanan tüp mide ameliyatı fiyatının ne kadar olduğu merak ediliyor. Bu operasyonun fiyatını etkileyen bazı faktörler vardır. Bunlardan bazıları; hastane ve ağırlama şartları, kullanılan cerrahi malzemelerin teknolojisidir. Bu nedenle bu operasyonu yapmak istediğiniz hastaneyi arayarak sorup daha sağlıklı bir bilgi alabilirsiniz.