60 yıldır kullanılıyor! Kullanım süresini uzatmak için...

HALİT YEREBAKAN

Su hayattır diyoruz her fırsatta. İnsan vücudu yiyeceksiz haftalarca hayatta kalabilir; ancak su olmadan, sadece günler... Bu nedenle temiz, güvenli içme suyuna erişim kesinlikle hayati önem taşımaktadır. Dünyanın dörtte üçü sularla kaplı iken bedenimizde aynı şekilde olduğunu duyardık hep. Ancak bilimsel verilere göre biliyoruz ki, insan bedeninin yaklaşık yüzde 55-60'ı sudan oluşuyor. Bu oran yeni doğan bebeklerde yüzde 75'e ulaşıyor. Ve 1'inci yaşını dolduran bebeklerde yüzde 65'e düşüyor. Yaşamın ilk günlerinde kilo veren bebekleri düşünsenize; doktorların sizlere onların bedenlerindeki suyu kaybettiğini söylediklerini hatırlıyorsunuzdur ve bu miktarın ne kadar önemli olduğunu. Tabii bedenimizdeki su oranı yaşadığımız yere, yaşımıza, cinsiyetimize ve hatta yağ kütlemize göre değişiklik gösterebilmektedir.