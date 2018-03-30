Bu şekilde kullandığınızda işitme kaybına sebep oluyor!

Kulak çubuğu kimileri için vazgeçilmezdir. En küçük bir kir, en küçük bir tıkanıklık nedeniyle düşünmeden iki tarafı minik pamukla sarılı çubuklar kullanılır. Amaç, kulaklara rahatsızlık veren kirden kurtulmaktır. Ancak kulak çubuğu tehlikeli olabilir. Fayda sağlamak isterken zarar görebilirsiniz. Normalde kulak kepçesindeki kıvrımlı yerlerin temizlenmesi amacıyla üretilen kulak çubukları, kulak kanallarının içini temizlemek amacıyla bilinçsizce derinliklere sokulursa mantardan kulak zarında delinmeye, enfeksiyondan işitme kaybına dek birçok hastalığa yol açabilir.