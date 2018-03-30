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Bu şekilde kullandığınızda na sebep oluyor!

hemen her gün kullanılıyor fakat yanlış kullanıldığında başta olmak üzere birçok rahatsızlığa sebep oluyor. Kulak sağlığı için kulak çubuğu kullanmadan önce bir kez daha düşünmelisiniz. İşte kulak çubuğunun yanlış kullanımında sebep olduğu rahatsızlıklar ve çözüm önerileri...

Giriş Tarihi: 30.3.2018 17:00 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 17:11
Bu şekilde kullandığınızda işitme kaybına sebep oluyor!

kimileri için vazgeçilmezdir. En küçük bir kir, en küçük bir tıkanıklık nedeniyle düşünmeden iki tarafı minik pamukla sarılı çubuklar kullanılır. Amaç, kulaklara rahatsızlık veren kirden kurtulmaktır. Ancak kulak çubuğu tehlikeli olabilir. Fayda sağlamak isterken zarar görebilirsiniz. Normalde kulak kepçesindeki kıvrımlı yerlerin temizlenmesi amacıyla üretilen kulak çubukları, kulak kanallarının içini temizlemek amacıyla bilinçsizce derinliklere sokulursa mantardan kulak zarında delinmeye, enfeksiyondan na dek birçok hastalığa yol açabilir.

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Bu şekilde kullandığınızda işitme kaybına sebep oluyor!
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