Saç dökülmesi bu hastalıkların habercisi olabilir

Günlük hayatta karşılaştığımız birçok olayın neden olduğu stres, saç dökülmesinin başlıca nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Gün içinde 50-150 adet saç teli dökülmesi normal kabul edilirken, dökülmenin arttığı gözlemlenirse mutlaka önlem alınması gerekiyor. Kişinin yaşadığı saç kaybı, ilerleyen dönemlerde özgüven eksikliği ve sosyal çevrenin kaybıyla oluşabilen birçok psikolojik sorunu da beraberinde getiriyor. Özellikle erken yaşlarda artan saç dökülmesine önleyici tedbirler alınması gerektiğini belirten uzmanlar, aksi halde telafi edilemez saç kayıpları yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Uzman İbrahim Çevik, saç dökülmesinin kalıtsal ve sonradan oluşmuş birçok hastalığın belirtisi olabileceğinin altını çiziyor. Çevik; "Saç dökülmesi tedavisinde en önemli nokta dökülmenin nedenini doğru tespit etmek. Bu sayede hem kalıcı dökülme tedavisine başlanılabilir hem de dökülmenin sebebi olan hastalık ilerlemeden önlem alınabilir." sözleriyle de erken teşhisin önemine vurgu yapıyor.

DÖKÜLMENİN BİRÇOK NEDENİ OLABİLİR

Saç dökülmesinde genetik faktörlerin önemi oldukça fazla. Kalıtsal saç dökülmesi erkeklerde şakak ve alın bölgesinde görülürken, kadınlarda tepe bölgesindeki seyrelmeler ile tespit edilebiliyor. Saç dökülmesinin nedenleri cinsiyet özelinde farklılıklar gösteriyor. Erkeklerde 20'li yaşlardan itibaren genetik olarak görülen saç dökülmesi, kadınlarda ise çoğunlukla hormonal problemlerden kaynaklanıyor. Kalıtsal dökülmeler her ne kadar tedavisi zor kabul edilse de herhangi bir hastalığın habercisi olmadıkları için kişiyi psikolojik olarak rahatlattığı görülüyor.

Kadınlarda belirli bir yaştan sonra görülen saç dökülmesi de genellikle menopoz ile ilişkilendiriliyor. Androjen hormonunun normalin üzerinde seyretmesi ile birlikte saç dökülmeleri başlıyor. Menopoz, polikistik over sendromu gibi birçok jinekolojik rahatsızlığın sonucunda kişiler soluğu saç ekim merkezlerinde alıyor. Bu nedenle uzmanlar, saç dökülmesi yaşayan kadınların öncelikle jinekolojik muayeneden geçmesi gerektiğini vurguluyor.

SAÇ DÖKÜLMESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLANLAR, BU HASTALIKLARA DİKKAT!

Saç dökülmesi; tiroit bezi hastalıkları, böbrek üstü bezi hastalıkları, romatizmal hastalıklar, kalp rahatsızlıkları, insülin direnci, hormonal rahatsızlıklar, diyabet ve anemi gibi birçok hastalığın semptomu olarak ortaya çıkabilir. Uzmanlar, "Saçlarda güçsüzleşme ve seyrelme gözleniyorsa sadece saç analizi yaptırıp ilaç tedavisine başlamak doğru olmayacaktır. Bir hastane ya da saç ekimi merkezine giderek, doktorunuzun yönlendirmesi doğrultusunda kan tahlili yaptırmanız gerekiyor." diyerek, uzmana başvurmanın önemine vurgu yapıyor.

Doğuştan var olan ya da sonradan oluşmuş birçok psikolojik rahatsızlık da saç dökülmesine neden oluyor. Psikolojik rahatsızlıklar saç dökülmesi, aşırı kilo kaybı ve kilo artışı gibi fiziksel belirtilerle kendilerini gösterebiliyor. Aynı zamanda günümüzün tempolu iş ve aile hayatından kaynaklı stres, bu psikolojik rahatsızlıkların yanı sıra birçok hastalığı da tetikliyor.

Sağlıksız saç kökleri vitamin ve demir eksikliğinin başlıca sonuçları arasında gösteriliyor. Özellikle D vitamini ve A vitamininin eksik olması, demir, çinko, biotin ve B12 eksikliği saç köklerinin ihtiyacı olan protein ve keratinle beslenememesine neden oluyor. Bu da saç köklerinin güçsüzleşip dökülmesine neden olabiliyor. Beslenme düzeninizde yapacağınız değişiklikler ile birlikte, doktorunuzun ihtiyacınız doğrultusunda belirlediği vitamin ve besin takviyesi de saç dökülmelerini önlemek konusunda önem kazanıyor.

BU İLAÇLARI UZMAN KONTROLÜNDE KULLANIN

Saç dökülmesi birçok hastalığın sonucu olarak ortaya çıkabildiği gibi başka hastalıkların tedavisi için kullanılan ilaçlar da saç dökülmesine sebep olabiliyor. Kemoterapi ilaçları, kolesterol ilaçları, insülin ilaçları, kan sulandırıcı ilaçlar, psikiyatrik tedavi ilaçları, zayıflama ilaçları ve steroidler, tansiyon ilaçları kullanımı bağışıklık sistemine verdiği zararlardan dolayı saçın ihtiyacı olan vitamini alamamasına yol açıyor. İlaç kullanımı sonucunda saç dökülmesi yaşıyorsanız mutlaka bir uzmana başvurmanız gerekiyor. Uzman yönlendirmesiyle mevcut ilaçlarınızı kullanmaya kısıt getirebilir ya da tedavi yönteminizi değiştirebilirsiniz.