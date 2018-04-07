Haberler Sağlık Haberleri Açık havada oynayan çocuk daha rahat uyuyor

Açık havada oynayan çocuk daha rahat uyuyor Çocuk, günde en az bir saat anne-baba ile birlikte zaman geçirmeli ve onlara doymalı. Bu zamanı açık havada oynayarak geçiren çocuklar gece daha kolay uykuya dalıyor