Kalp krizi belirtileri nelerdir? Kalp krizi nedenleri...

Kalp krizi belirtilerinde ikinci bulgu ise nefes darlığı durumudur. Buradaki nefes darlığı 4 veya 5 kat merdiven çıkmakla olan, herkes tarafından hissedilen normal nefes darlığı değildir. Burada söz konusu olan olağan dışı nefes darlığıdır. Örnek vermek gerekirse düz uzandığınızda boğulurmuşcasına nefes darlığı yaşıyorsanız veya çok minimal eforlar sonucunda nefes darlığı yaşıyorsanız ya da daha önceden hissetmediğiniz kalp atışlarının düzensiz bir şekilde ve hızlanmış şekilde hissediyorsanız kalp cerrahisinde uzman bir doktora görünmeniz gerekmektedir.

Kadınlarda kalp krizi belirtileri nelerdir?

Dünya genelinde kadınların yüzde 30'u kalp krizinden hayatını kaybediyor. Yüz binlerce kadın, "Kadınlarda kalp krizi belirtileri neler?" sorularına yanıt arıyor. Kadınlarda kalp krizi belirtileri uzmanlar tarafından şu şekilde sıralanır:

NEFES DARLIĞI

HAZIMSIZLIK

MİDE BULANTISI

ÇARPINTI

UYKUSUZLUK

SIRT AĞRISI

YORGUNLUK, BİTKİNLİK VE UYKUSUZLUK

Nefes darlığı konusunda gerekli açıklamaları yukarıdaki kalp krizi belirtileri kısmında yapmıştık, kadınlarda kalp krizi belirtileri konusunda da nefes darlığı en temel belirtilerdendir. Efor ve stresle tetiklenen nefes darlığı yaşayan kadınların aynı zamanda sırt ağrısı da çekiyorlarsa hiç zaman geçirmeden uzman kardiyoloji hekimlerine görünmeleri gerekmektedir.

Erkeklerde kalp krizi belirtileri nelerdir? sorusu da binlerce erkek tarafından araştırılan konu başlıkları arasındadır. Yine aynı şekilde bulantı ve kusma durumları, aşırı nefes darlığı şikayetleri ve göğüs, sırt ağrıları kalp krizinin en belirgin işaretlerindendir.

Kalp krizi nedenleri nelerdir?

Kalbi besleyen üç ana damar vardır. Kalbi besleyen bu üç ana damarlarının bir tanesinin ya da bazen ikisinin birden tıkanmasıyla birlikte kalp kasının beslenmesi engellenir. Bu durum kalp kriziyle sonuçlanır ve hasta göğüs hissederek kalp krizi geçirdiğini fark eder ve yakınları tarafından hastanelerin acil servislerine ulaştırılır.

Kalp krizi geçirme riskini arttıran durumlar nelerdir?

Dünyada özellikle son yıllarda kalp hastalıklarında bir artış söz konusudur. Kalp krizi geçirmenin nedenleri arasında riski arttıran durumlar vardır. Bunlardan bir tanesi 40 yaşına üstünde olunması, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kan yağlarının yüksekliği, stres, şişmanlık gibi durumlar kalp krizi geçirilmesine neden olan riskler arasında sayılmaktadır. Bu risklerden bazılarını ortadan kaldırmak bireyin kendi elindedir.

Örneğin yüksek tansiyonunuzu kontrol altına almak, şeker hastalığını tedavi ettirmek, kan yağlarında yükselme varsa bunu kontrol altına almak, stres durumumuz varsa bunu elimizden geldiğince en az düzeye indirmek kalp krizi geçirme riskini azaltan durumlardır. Bunların yanında göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı gibi şikayetleriniz varsa herhangi bir şekilde bu durum kalp kriziyle sonuçlanmadan önce tedbir olarak mutlaka kardiyoloji uzmanlarına görünmeniz gerekmektedir.