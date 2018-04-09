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İşte her derde deva kürü!

cinsel sağlık açısından, bağışıklık sisteminin güçlenmesi açısından oldukça faydalı bir besindir. Keçiboynuzunun birçok alanda sağlığımıza faydaları bulunmaktadır. Bezelyeye benzer bir görüntüsü olan keçiboynuzu tatlı yerine alternatif olarak tüketilebilir. Faydaları nelerdir diye merak ediyorsanız işte keçiboynuzunun faydaları...

Giriş Tarihi: 9.4.2018 10:40 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 10:48
İşte her derde deva keçiboynuzu kürü!

n kanseri önleme, cinsel sorunların giderilmesine yardımcı olma, bağışıklık sistemini güçlendirme gibi birçok yararı bulunmaktadır. Akdeniz ülkeleri ve Kuzey Afrika ülkeleri gibi birçok bölgede yetişen keçiboynuzunun faydalarını sizler için araştırıp bir araya getirdik. Vitamin ve mineral kaynağı olan keçiboynuzunun faydaları nelerdir diyorsanız işte cevapları…

Keçiboynuzu, bezelye ailesine ait, yaprak dökmeyen çiçekli bir ağaçta yetişmektedir. İçerisinde bolca vitamin ve minral barındırır. Keçiboynuzun içerisinde neler olduğunu ve besin değer tablosunu merak ediyorsanız aşağıda vermiş olduğumuz bilgilere göz atabilirsiniz.

Demir: 0.35 mg
Magnezyum: 6 mg
Potasyum: 99 mg
B 2 vitamini: 0,055 mg
Niasin: 0.228 mg

Vitamin B2: 0.04mg
Vitamin B3: 0.04mg
Vitamin B6: 0.05mg
Vitamin C: 0.00mg

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İşte her derde deva keçiboynuzu kürü!
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