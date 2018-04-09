İşte her derde deva keçiboynuzu kürü!

Keçiboynuzun kanseri önleme, cinsel sorunların giderilmesine yardımcı olma, bağışıklık sistemini güçlendirme gibi birçok yararı bulunmaktadır. Akdeniz ülkeleri ve Kuzey Afrika ülkeleri gibi birçok bölgede yetişen keçiboynuzunun faydalarını sizler için araştırıp bir araya getirdik. Vitamin ve mineral kaynağı olan keçiboynuzunun faydaları nelerdir diyorsanız işte cevapları…

Keçiboynuzu, bezelye ailesine ait, yaprak dökmeyen çiçekli bir ağaçta yetişmektedir. İçerisinde bolca vitamin ve minral barındırır. Keçiboynuzun içerisinde neler olduğunu ve besin değer tablosunu merak ediyorsanız aşağıda vermiş olduğumuz bilgilere göz atabilirsiniz.

Demir: 0.35 mg

Magnezyum: 6 mg

Potasyum: 99 mg

B 2 vitamini: 0,055 mg

Niasin: 0.228 mg

Vitamin B2: 0.04mg

Vitamin B3: 0.04mg

Vitamin B6: 0.05mg

Vitamin C: 0.00mg