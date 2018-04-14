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Mutlu

Evlilikte mutluluk, tatmin ve tartışmaların azlığı; hem kadınlarda, hem de erkeklerde nı koruyor. Yapılan araştırmalar, sorunları eve taşımamak gerektiğini gösteriyor. Tartışmalar, kalp sağlığını tehlikeye atıyor

DİDEM SEYMEN
DİDEM SEYMEN Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018
Mutlu evlilik kalbin ilacı
PROF. DR. BARIŞ ÇAYNAK/KALP VE DAMAR CERRAHI

İçine atanlar risk altında

Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre bekar erkeklerin, evli erkeklere göre kalp hastalığı geçirme ihtimali yarı yarıya az. Aynı araştırmaya göre eşleri ile tartışırken cevap vermeyip içine atan kadınlar, cevap verip tartışan kadınlara göre dört kat daha fazla kalp hastalığı riski taşıyor. İşinden memnun olmayan kadınlarla evli olan erkekler, diğer erkeklere göre üç kat daha fazla kalp hastalığı geçirme riski taşıyor. İşinden memnun olmayan kadınlar sorunlarını eve getiriyor. Evlilikte mutluluk, tatmin ve tartışmaların azlığı; hem kadınlarda, hem de erkeklerde nı korur.

BAHARDA KAÇAMAK ÖLDÜRÜR!
Almanya'da yapılan bir başka araştırmaya göre kalp hastalığı ile ilgili olan ani ölümlerin 1000'de 4'ünün cinsel ilişki sırasında meydana geldiği, çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu ve neredeyse bu kayıpların tamamının yaz ve bahar aylarında olduğu saptanmış. Aynı araştırmaya göre; bu kişilerin yüzde 80'inin başka bir kadınla ilişki halindeyken kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlenmiş. Bahar ayları kalp sağlığı açısından riskli aylardır. Çünkü daha çok efor sarf ediyoruz, havaların ısınmasıyla daha fazla dışarıdayız ve daha hareketli zaman geçiriyoruz. Kıştan kondisyonsuz çıkmak ve birden ağır efor sarf etmek kalbi yorabilir. Ayrıca bahar aylarında, kalp kapağı hastalıklarına bağlı kalp yetmezliklerinde bahar nezlesi ile alerjik reaksiyonlara yakalanma riski artar. Kalp kapağı hastaları genellikle akciğer rahatsızlıkları olan ve akciğer ödemine çok yatkın hastalardır. Bu hastaların akciğerlerinde enfeksiyon olduğunda, hastalık çok ağır seyrediyor ve zatürreye dönüşebiliyor. Sık sık akciğer enfeksiyonu geçirmek ve zatürre sorunu yaşamak da kalp kapağı bozukluklarını işaret ediyor. Bu hastalıklar genellikle bahar aylarında ortaya çıkıyor.

SELİN KARABULUT/UZMAN PSİKOLOG

Evlilik öncesi stresle mücadele etmek için bu adımlara dikkat!

ZİHİNSEL YÖNTEMLER
Mükemmelliyetçi düşünce biçiminden -ya hep ya hiç -vazgeçmek
Genellemelerden -ona olan bana da olur- vazgeçmek
Olumluya odaklanmak, olumsuzdan vazgeçmek
Hemen sonuca varmaktan, küçük olaylardan büyük sonuçlara varmaktan vazgeçmek Davranışsal yöntemler
Yapılacak işle ilgili önceden plan yapmak, işi ve zamanı programlamak
Sorunu çözmek için bilgimizin yeterli olup olmadığını gözden geçirmek
İşin bitirilmesi ile ilgili yardım istemek; dost yardımı veya profesyonel yardım
Stresi artıran durumdan kaçınmak ya da stres yaratan kişi ile konuşmak
Ulaşım için trafiğin yoğun olmadığı saatleri seçmek
Dinlenmeye özen göstermek
İletişimi artırmak, önce karşımızdakinin söylediğini iyi dinlemek
Sadece düğün dernek hazırlıklarıya bu birkaç ayı geçirmek yerine keyif alınacak aktivitelere devam etmek (Yemeğe çıkmak, sinemaya gitmek...vs)

DUYGUSAL YÖNTEMLER
Kendine ve insanlara güvenmek
Ne istediğinden emin olmak, sık sık fikir değiştirmemek
Beklentileri gözden geçirmek, mümkün olamayanlardan vazgeçmek
Haklı mı, mutlu mu olmak istediğimize karar vermek
Ev hazırlığı, düğün hazırlığı, nikah, davetiye, gelinlik gibi konuları son hafta ya da son günlere bırakmamak
Düğün günü bazen küçük ayrıntılar büyük streslere neden olabilir, bunları önceden gözden geçirmek
Bir şeyi başkaları için mi, kendimiz için mi yapıyor olduğumuzu iyi düşünmek.

KOLESTEROLÜNÜZÜ ELMAYLA DÜŞÜRÜN
Kalp sağlığı için bunları tüketin:
Her gün bir diş sarımsak Sarımsak, içerisindeki kuversetin sayesinde damar tıkanıklığının önlenmesinde, kan basıncı ile kan yağlarının düşmesinde fayda sağlıyor. Her gün bir diş büyüklüğünde sarımsak tüketin. Ancak pıhtılaşma önleyici, antihipertansif veya lipid düşürücü ilaç kullanıyorsanız, sarımsak tüketimi için doktorunuza danışın.
Likopen zengini domates Domates likopen sayesinde kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor ve kolesterolün düzenlenmesine yardım ediyor. Domatesi ister çiğ, isterseniz pişmiş tüketin; kalp hastalıklarına karşı olumlu etkiler gösteriyor.
Haftada iki kez kuru baklagil Bitkisel kaynaklı protein kaynağı olan kuru fasulye, nohut, mercimek gibi kuru baklagiller içerdikleri posa sayesinde kandaki kötü kolesterol LDL düzeyinin düşmesine yardımcı oluyor.

OMEGA 3 ÇOK FAYDALI
Balık kalp ritmini düzenliyor Balık, içeriğindeki omega 3 yağ asidi sayesinde kötü kolesterolün düşmesinde ve iyi kolesterolün artmasında fayda sağlıyor. Aynı zamanda kanda pıhtılaşmayı azaltıyor ve trigliserid seviyesinin düşmesinde etkili oluyor. Bunların yanı sıra kalp ritminin düzenlenmesini de destekliyor.
Bir avuç çiğ fındık Ceviz, badem ve fındık; içerdikleri omega 3 ve E vitamini sayesinde kandaki kötü kolesterolün düşmesinde ve iyi kolesterolün artmasında yarar sağlıyor, kanda pıhtılaşmayı azaltıyor ve trigliserid seviyesinin düşmesinde etkili oluyor.
Elmayla kolesterolünüzü düşürün Kalp hastalıklarından korunmak için meyve ve sebzeleri sofranızdan eksik etmemeniz çok önemli. Elma, özellikle pektin içeriği ile kalp sağlığınız için düzenli olarak tüketmeniz gereken meyvelerden biri. Bunun nedeni ise suda çözünen posa olan pektinin kötü kolesterolü düşürerek kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltması. Kalp sağlığınız için her gün bir adet orta boy elma yemeyi ihmal etmeyin.
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