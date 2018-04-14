Mutlu evlilik kalbin ilacı

PROF. DR. BARIŞ ÇAYNAK/KALP VE DAMAR CERRAHI
İçine atanlar risk altında
Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre bekar erkeklerin, evli erkeklere göre kalp hastalığı geçirme ihtimali yarı yarıya az. Aynı araştırmaya göre eşleri ile tartışırken cevap vermeyip içine atan kadınlar, cevap verip tartışan kadınlara göre dört kat daha fazla kalp hastalığı riski taşıyor. İşinden memnun olmayan kadınlarla evli olan erkekler, diğer erkeklere göre üç kat daha fazla kalp hastalığı geçirme riski taşıyor. İşinden memnun olmayan kadınlar sorunlarını eve getiriyor. Evlilikte mutluluk, tatmin ve tartışmaların azlığı; hem kadınlarda, hem de erkeklerde kalp sağlığı
nı korur. BAHARDA KAÇAMAK ÖLDÜRÜR!
Almanya'da yapılan bir başka araştırmaya göre kalp hastalığı ile ilgili olan ani ölümlerin 1000'de 4'ünün cinsel ilişki sırasında meydana geldiği, çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu ve neredeyse bu kayıpların tamamının yaz ve bahar aylarında olduğu saptanmış. Aynı araştırmaya göre; bu kişilerin yüzde 80'inin başka bir kadınla ilişki halindeyken kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlenmiş. Bahar ayları kalp sağlığı açısından riskli aylardır. Çünkü daha çok efor sarf ediyoruz, havaların ısınmasıyla daha fazla dışarıdayız ve daha hareketli zaman geçiriyoruz. Kıştan kondisyonsuz çıkmak ve birden ağır efor sarf etmek kalbi yorabilir. Ayrıca bahar aylarında, kalp kapağı hastalıklarına bağlı kalp yetmezliklerinde bahar nezlesi ile alerjik reaksiyonlara yakalanma riski artar. Kalp kapağı hastaları genellikle akciğer rahatsızlıkları olan ve akciğer ödemine çok yatkın hastalardır. Bu hastaların akciğerlerinde enfeksiyon olduğunda, hastalık çok ağır seyrediyor ve zatürreye dönüşebiliyor. Sık sık akciğer enfeksiyonu geçirmek ve zatürre sorunu yaşamak da kalp kapağı bozukluklarını işaret ediyor. Bu hastalıklar genellikle bahar aylarında ortaya çıkıyor. SELİN KARABULUT/UZMAN PSİKOLOG Evlilik öncesi stresle mücadele etmek için bu adımlara dikkat! ZİHİNSEL YÖNTEMLER
Mükemmelliyetçi düşünce biçiminden
-ya hep ya hiç -vazgeçmek
Genellemelerden -ona olan bana
da olur- vazgeçmek
Olumluya odaklanmak, olumsuzdan
vazgeçmek
Hemen sonuca varmaktan, küçük
olaylardan büyük sonuçlara
varmaktan vazgeçmek Davranışsal yöntemler
Yapılacak işle
ilgili önceden plan
yapmak, işi ve
zamanı programlamak
Sorunu çözmek
için bilgimizin
yeterli olup olmadığını
gözden geçirmek
İşin bitirilmesi ile ilgili
yardım istemek; dost yardımı veya
profesyonel yardım
Stresi artıran durumdan kaçınmak
ya da stres yaratan kişi ile konuşmak
Ulaşım için trafiğin yoğun olmadığı
saatleri seçmek
Dinlenmeye özen göstermek
İletişimi artırmak, önce karşımızdakinin
söylediğini
iyi dinlemek
Sadece düğün
dernek hazırlıklarıya bu birkaç ayı geçirmek
yerine keyif alınacak aktivitelere
devam etmek (Yemeğe çıkmak, sinemaya
gitmek...vs) DUYGUSAL YÖNTEMLER
Kendine ve insanlara
güvenmek
Ne istediğinden
emin olmak, sık sık
fikir değiştirmemek
Beklentileri
gözden geçirmek,
mümkün olamayanlardan
vazgeçmek
Haklı mı, mutlu
mu olmak istediğimize
karar vermek
Ev hazırlığı, düğün
hazırlığı, nikah, davetiye,
gelinlik gibi konuları son hafta ya da
son günlere bırakmamak
Düğün günü bazen küçük ayrıntılar
büyük streslere neden olabilir, bunları
önceden gözden geçirmek
Bir şeyi başkaları için mi, kendimiz
için mi yapıyor olduğumuzu iyi
düşünmek. KOLESTEROLÜNÜZÜ ELMAYLA DÜŞÜRÜN
Kalp
sağlığı için bunları tüketin: Her gün bir diş sarımsak
Sarımsak, içerisindeki kuversetin
sayesinde damar tıkanıklığının önlenmesinde,
kan basıncı ile kan yağlarının
düşmesinde fayda sağlıyor. Her
gün bir diş büyüklüğünde sarımsak
tüketin. Ancak pıhtılaşma önleyici,
antihipertansif veya lipid düşürücü
ilaç kullanıyorsanız, sarımsak tüketimi
için doktorunuza danışın. Likopen zengini domates
Domates likopen sayesinde kalp
hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor
ve kolesterolün
düzenlenmesine yardım
ediyor. Domatesi
ister çiğ, isterseniz
pişmiş tüketin; kalp
hastalıklarına karşı
olumlu etkiler gösteriyor. Haftada iki kez kuru baklagil
Bitkisel kaynaklı
protein kaynağı
olan kuru fasulye, nohut, mercimek
gibi kuru baklagiller içerdikleri
posa sayesinde kandaki kötü kolesterol
LDL düzeyinin düşmesine yardımcı
oluyor. OMEGA 3 ÇOK FAYDALI
Balık kalp ritmini düzenliyor
Balık, içeriğindeki omega 3 yağ
asidi sayesinde kötü kolesterolün düşmesinde
ve iyi kolesterolün artmasında
fayda sağlıyor. Aynı zamanda
kanda pıhtılaşmayı azaltıyor ve trigliserid
seviyesinin düşmesinde etkili
oluyor. Bunların yanı sıra kalp ritminin
düzenlenmesini de destekliyor. Bir avuç çiğ fındık
Ceviz, badem ve fındık; içerdikleri
omega 3 ve E vitamini sayesinde kandaki
kötü kolesterolün düşmesinde ve
iyi kolesterolün artmasında yarar sağlıyor,
kanda pıhtılaşmayı azaltıyor ve
trigliserid seviyesinin düşmesinde
etkili oluyor. Elmayla kolesterolünüzü düşürün
Kalp hastalıklarından korunmak
için meyve ve sebzeleri sofranızdan
eksik etmemeniz çok önemli. Elma,
özellikle pektin içeriği ile kalp sağlığınız
için düzenli olarak tüketmeniz
gereken meyvelerden biri. Bunun
nedeni ise suda çözünen posa olan
pektinin kötü kolesterolü düşürerek
kalp hastalıklarına yakalanma riskini
azaltması. Kalp sağlığınız için her gün
bir adet orta boy elma yemeyi ihmal
etmeyin.