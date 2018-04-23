Bitkisel ilaca reçete dönemi

SAĞLIK BAKANLIĞI BİTKİSEL İLACI RUHSATLANDIRACAK

Sağlık Bakanlığı bitkisel ilaç üretimi ve denetiminde tek yetki sahibi oluyor. Daha önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ruhsat verdiği bitkisel destek ürünleri, bundan böyle tamamen Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde "bitkisel ilaç" olarak üretilecek. Bakanlığın 1 yıl içinde ruhsat vermeyi planladığı kapsül halindeki 100 bitkisel ilaç, fitoterapi sertifikası olan uzman hekimler tarafından reçete edilecek ve sadece eczanelerde satılacak.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, "Hangi bitkiyi ne zaman, nasıl topladığını bilmediğimiz aktarlar bu yeni sistemle otomatik olarak bypass edilmiş olacak. Artık geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları sadece hekimler tarafından ve hastanelerde batı tıbbıyla birlikte (integratif tıp) yapılmaya başlanacak" dedi. Sağlık Bakanlığı, dünyada ilk kez gerçekleşen geleneksel ve tamamlayıcı tıp kongresinde devrim niteliğinde kararlar masaya yatırdı. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda Türkiye fitoterapi (bitkisel tedavi), müzik terapi, hacamat gibi alanlarda öne çıktı.

5 BİN HEKİM 480 GELENEKSEL TIP MERKEZİ

Mevcut durumda 18 üniversitede geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmeti veren birimler açıldığını söyleyen Buyrukçu, "Bu 18 üniversitenin 8'ine hekim yetiştirme yetkisi verildi. Bu üniversitelerde eğitmen olabilmek için Sağlık Bakanlığı'nın bazı kriterleri var. Kriterleri sağlayan hekimler, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu karşısına çıkıyor; ilerleyen dönemlerde bir sınava da alınacaklar" dedi. 5 bin hekimin 14 geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında sertifikalandırıldığını söyleyen Buyrukçu, bu hekimlerin 480 merkez açtığını bildirdi. Buyrukçu, "Şimdi bu eğitimlerin standardizasyonunu tartışıyoruz. İlk adımı üniversite bünyelerinde geleneksel tamamlayıcı tıp ana bilim dalı kurarak attık. Sağlık Bakanlığı, yurt dışındaki integratif kliniklerini Türkiye'de oluşturmaya başlıyor" diye konuştu. Buyrukçu, bitkisel tedavi ile ilgili de önemli bilgiler paylaşarak şunları söyledi:

ADA ÇAYINA REÇETE

"Bitkiler, tedavi edici özellikleri olduğu gibi ciddi birer zehirdir de. O nedenle hangi rahatsızlıklarda nasıl kullanılacağı, bitkinin ne zaman, hangi koşullarda nasıl toplanacağı çok önemlidir. Bitkisel ilaçların satışı eskiden İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü'ne bağlıydı; ama kurum bunlara hiçbir şekilde ruhsat vermiyordu. Ruhsatlandırma işlemi 'bitkisel destek ürünü' adıyla sadece Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılıyordu. Sağlık Bakanlığı artık bitkisel ürünlerde tek yetkili. Ruhsatlandırmayı artık kendisi yapıyor. Şu anda 20 bitkisel ilaç Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı. 1 yıl içerisinde bu sayının 100'e çıkarılması planlanıyor. Adı da destek ürünü yerine bitkisel ilaç oluyor. Sağlık Bakanlığı'nın kapsül şeklindeki ruhsatlı bitkisel ilaçlarını artık sadece biz hekimler reçeteleyeceğiz ve bu ilaçlar sadece eczanelerde satılacak. SGK'nın bazılarını geri ödeme kapsamına alması elzem. Aktarlar da otomatik olarak bypass edilmiş olacak. Tıpta İbn-i Sina'ya dönüş dönemi başlamış olacak. "