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Hep olarak biliyorduk! 'nın yeni bir yapısı keşfedildi...

Avustralyalı araştırmacılar, tüm canlı organizmalarda ve bazı virüslerde canlılık işlemleri ve biyolojik gelişimler için genetik materyalleri taşıyan ve nükleik asit olarak tanımlanan 'nın yeni bir yapısını keşfetti.

AA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 17:38 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 17:48
Hep çift sarmal olarak biliyorduk! DNA'nın yeni bir yapısı keşfedildi...

Garvan Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nden bilim adamları, laboratuvar çalışmalarında "i-motif" adını verdikleri 'nın "bükülmüş düğüm" şeklini saptadı.

Araştırmada mühendislik uygulanmış bir antikordan faydalanarak, hücredeki i-motiflerin yerleri saptandı. Araştırma ekibinden Mahdi Zeraati, yeşil noktaların (i-motifler) zamanla ortaya çıkmasını ve kaybolmasını, bu yüzden onların oluştuğunu, dağıldığını ve yeniden oluştuğunu gördüklerini söyledi.

HEP ÇİFT SARMAL OLARAK DÜŞÜNÜYORDUK!

Araştırma ekibinden Doçent Daniel Christ, yaptığı açıklamada, DNA'nın moleküler yapısının hep olarak düşünüldüğünü belirterek, bu yeni araştırmanın farklı olan DNA yapılarının mevcut olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Ekipten Marcel Dinger, DNA'nın bu yeni "bükülmüş düğüm" yapısının keşfinin oldukça heyecan verici olduğunu ifade ederek, bu yeni yapının tam olarak ne işe yaradığını ve sağlık ve hastalık üzerinde nasıl etkilerinin olduğunun araştırılacağını aktardı.

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Hep çift sarmal olarak biliyorduk! DNA'nın yeni bir yapısı keşfedildi...
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