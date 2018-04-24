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Arkadaşları obez diye alay ediyordu...Şimdi 'in en güzel lerinden!

Arkadaşlarının “şişko” ve “obez” diye alay ettikleri, aşırı kiloları nedeniyle sağlığı bozulan Ecem Akkuleliler, 7 ay önce obezite ameliyatı oldu ve hayatı değişti. Üniversitede Radyo ve TV bölümü okumak isteyen 18 yaşındaki genç kıza, İstanbul ve ’deki ajanslardan lik teklifleri yağıyor.

Giriş Tarihi: 24.4.2018 11:24 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 11:29
Arkadaşları obez diye alay ediyordu...Şimdi İzmir'in en güzel modellerinden!

ARKADAŞLARI "ŞİŞKO", "OBEZ" DİYEREK KENDİSİYLE ALAY EDİYORDU...

Ailesiyle 'de yaşayan 18 yaşındaki Ecem Akkuleliler, lise 4. sınıftan itibaren hızla kilo almaya başladı. Özellikle okul kantininden aldığı fast food yiyecekler nedeniyle kilo almaya devam eden genç kız, geçen yıl 100 kiloyu aştı. Sağlık sorunları da baş göstermeye başlayınca genç kız, ailesiyle konuşup çözüm yolları aramaya başladı.

Arkadaşlarının "şişko", "obez" diyerek kendisiyle alay etmesinden bunalan genç kız, zayıflamak için diyet, spor gibi her yolu denedi ancak bir türlü başaramadı. Ecem Akkuleliler, komşusu sayesinde Obezite Cerrahı Op. Dr. Tufan Ergenç ile tanıştı. Doktor Ergenç ile yaptığı görüşmenin ardından, ailesiyle birlikte obezite ameliyatı olmaya karar verdi.

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Arkadaşları obez diye alay ediyordu...Şimdi İzmir'in en güzel modellerinden!
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