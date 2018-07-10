İlaç kullanmadan, cerrahi işlem görmeden...88 kilo verdi!

FİL HASTALIĞI NEDENİYLE...

Diyarbakır'da, 3 yaşındayken yakalandığı fil hastalığı nedeniyle yaşamı altüst olan ve 230 kiloya ulaşan Gamze Kanik, İstanbul'da gördüğü tedavinin ardından 19 ayda 77 kiloya düşmenin sevincini yaşıyor.

Kentte 3 yaşında yakalandığı lenfödem (fil hastalığı) nedeniyle yaşamı adeta çekilmez hale gelen 25 yaşındaki Kanik, hastalığının başlangıç döneminde uygulanan tedavi sonrası ortaokul eğitimini tamamlayabildi.

Zamanla ilerleyen rahatsızlığı sebebiyle okuluna devam edemeyen, uygulanan tedaviler ve cerrahi müdahalelerden sonuç alamayan Kanik, kimsenin kendisini bu durumda görmemesi için eve kapandı.

Yakın çevresi ve arkadaşlarından uzaklaşan, sadece ailesinin desteğiyle yaşama tutunan ve ağırlığı 230 kiloya yükselen Kanik, sağlığına kavuşacağı günü görmenin hayalini kurdu.

Fizyoterapist Cemile Uydur'un, yayınlanan haberleri gördükten sonra İstanbul'a davet ettiği ve hiçbir ücret talep etmeden 3 aylık tedavi uyguladığı Kanik, ilk etapta 165 kiloya düştü.