Gupse Özay gibi hızlı kilo alıp vermek ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarır

Ünlü oyuncu Gupse Özay, 'Deliha' ve 'Görümce' filmleri için hızlı şekilde kilo alıp vermesinden dolayı rahatsızlandığını ve tedavi gördüğünü açıkladı. Özay, hayranlarını uyardı: "Doktor kontrolü olmadan asla kilo alıp verme olayını abartmayın." Ünlü oyuncunun açıklamaları sonrasında gözler işin uzmanlarına çevrildi. Uzmanlar ise uyarıyor: "Kemik erimesinden kalp yetmezliğine kadar pek çok sorunu beraberinde getiren yanlış diyetlerden uzak durun!" İşte uzmanların hızlı ve fazla kilo kaybı ile kilo alımı hakkında açıklamaları...

?Prof. Dr. Ziya Mocan/Metabolizma ve İç Hastalıkları Uzmanı

Yo-Yo diyetleri vücudu çok yıpratır

Yo-Yo diyeti denilen hızlı kilo alıp vermek, sağlığımızı kötü yönde etkiler ve yıpratır. Hızlı kilo vermek;, özellikle karın yağlarının kana karışmasına, kalpte, karaciğerde, pankreas bezinde ve damarlarda yağlanmaya yol açar.

Kalpte yağlanma; kalp krizine ve kalp yetmezliklerine, karaciğer yağlanmaları; karaciğer kanserine, pankreas bezi yağlanmaları ise şeker hastalığına yol açabilir.

Sık kilo alıp verenlerin bağışıklık sistemi çöker ve sürekli hasta olurlar. Bu hastalıkların başında solunum yolu enfeksiyonları gelir.

SÜREKLİ UYUMAK İSTERLER



Bu kişilerin saçları dökülür. Sürekli yorgundurlar; yemekten bir-iki saat sonra çok halsizleşirler ve uyuma ihtiyaçları olur.

Hızlı kilo vermek veya almak, insülin hormon dengesini bozar. İnsülin direnci ortaya ç��kar yani insülin hormonu etkisini göstermez. Sonuçta vücutta ödem, tansiyon yüksekliği, ciltte kıvrımlı yerlerde kararma, adet düzensizliği, kistler, baş ağrısı ve hipoglisemik ataklar oluşur.

Haftada 1-1.5 kilonun üzerinde oynamalar metabolizmamızı ve homonal sistemimizin dengesini bozar. Haşimato hastalığı ve karaciğer yağlanması, uzman bir tıp hekimi tarafından takip edilmelidir.

Emel Unutmaz Duman / Beslenme ve Diyet Uzmanı

Aç kalmak veya çok yemekle olmaz

İdeal kiloya ulaşmak için; öncelikli olarak kişinin var olan durumu uzman bir hekim kontrolünde değerlendirilmeli, rahatsızlıkları varsa ona uygun bir medikal tedavi başlanmalı. Yapılan en büyük hataların başında; kişinin ihtiyaçları göz önüne alınmadan hazırlanan kilo vermek için düşük kalorili, kilo almak için ise yüksek kalorili diyetlerin uygulanması gelir.

Zayıflamaya çalışırken yapılan en popüler hatalar:

Aç kalarak kilo vermek

Karbonhidratları kesmek

Akşam 18.00'den sonra bir şey yememek

Komşunun diyetini yapmak

Tek besine dayalı beslenmek

Kilo almaya çalışırken yapılan popüler hatalar:

Yüksek kalorili paket ürünler tüketmek

Yatmadan hemen önce yemek yemek

Spor yapmamak

Her bulduğunu yemek

Prof. Dr. Barış Çaynak/Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Kalp olumsuz etkileniyor damarları incelemek lazım

Hızlı kilo verirken, öncesinde mutlaka kardiyoloji kontrolünden geçilmelidir. Kardiyoloji kontrolünden geçerken detaylı bir şekilde kan, tiroid ve karaciğer değerlerine baktırmak gerekiyor. Kişiye eko ve efor gibi birtakım kalp testleri yapılmalıdır. Bu testlerde bir sorun görüldüğünde mutlaka daha ileri tetkiklerle kişinin kontrolleri yapılmalıdır.

Çok hızlı kilo vermek, kandaki yağ oranlarının hızlı artmasına sebep oluyor. Tiroid değerlerindeki düşmeler, kolesterol üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Özellikle trigliserid seviyesini yükseltiyor. Bu sebeple periyodik olarak kan tahlillerinde bu değerlerin incelenmesi gerekiyor.

Karaciğerde yağlanma, kandaki yağ yüksekliğinin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Ama karaciğer yağlanması, bu sonucu verene kadar daha öncesinde kişinin kalp damarlarını etkiliyor. Bu yüzden karaciğer yağlanması olmadan bu tip durumlara müdahale etmek önemlidir.

Kilosunda ani dalgalanmalar yaşayan ve aile geçmişinde kalp rahatsızlıkları olanların, tomografik anjiyo ile damarlarının incelenmesi gerekir.

Sağlıklı bir şekilde kilo verilirse; tansiyon, kolesterol ve karaciğer yağlanması sorunları normale dönecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gürkan Taşkale / Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı

Hızlı kilo vermek kemik kaybına sebep olur

Altı ayda yüzde 10'dan fazla kilo kaybı hızı, genellikle sağlıksız sonuçlara yol açıyor.

Çok hızlı kilo vermek osteoporozu tetikler yani kemik kaybına sebep olur. Vitamin eksikliklerine bağlı olarak sinir sisteminde bazı bozukluklara da sebep olabilir. Bu da, yine iskelet ve kas sistemini bozacak bir durumdur.

Hızlı kilo verme sonucunda vücutta bazı hormonal sistemler strese girebilir. Bunlardan başlıca etkilenen hormon, vücudun metabolik hızını ayarlayan tiroid hormonlarıdır.

Kişi düzenli sağlık kontrollerini yaptırıp gerekli ilaçlarını kullandığında, sorun olmadan normal hayatını yaşamaya devam edecektir.

Bundan sonraki süreçte öncelik, sağlıklı beslenmek ve spor yapmaktır. Spor mutlaka bir eğitmen gözetiminde yapılmalı, beslenme programı da diyetisyen ve endokrin uzmanları tarafından belirlenmelidir. Önemli olan; hedeflenen kiloya belirli bir zaman içerisinde ulaşmak için hazırlanan programa uyarak hedefe adım adım ulaşmaktır. Bu diyetler 10 katlı bir apartmandan camdan atlayarak aşağı inmek gibidir. Bu da doğru bir yol değildir. Ya asansörü ya da merdivenleri kullanmak gerekir.