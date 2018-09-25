Çocuğa 3 yaşından sonra her gün egzersiz yaptırın

BezmiÂlem Vakıf Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'nde "Obezite İçin Harekete Geç" sloganıyla düzenlenen etkinlikte konuşan uzmanlar, 2030'a kadar obezite oranının dünya nüfusunun yarısına kadar çıkabileceğini anlattı. Türkiye
'de kadınların yarısının, erkeklerin ise beşte birinin obez olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Erkan Yardımcı, obezitenin önüne geçmek için çocuklara 3 yaşından sonra her gün egzersiz yaptırılması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Halil Coşkun, "Obezite konusunda farkındalık öncelikle ailede başlamalı. Çocuklarımızı yeme içme ve davranışları konusunda bilgilendirmeliyiz. Son yapılan çalışmalara göre obezite görülme sıklığımız yüzde 32 oranında. Her üç bireyden biri obez" dedi. Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Taşan ise "Kadınların daha fazla kilolu olmasının en önemli sebebi kadınların kas oranının erkeklere göre az, yağ oranının fazla, metabolizma hızının düşük olması nedeniyle kadınlar obeziteye daha eğilimli olabiliyor" diye konuştu.