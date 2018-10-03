Funda çayının faydaları nelerdir? İşte funda çayının yararları

İğne yapraklı bitkiler kategorisinde yer alan funda bitkisi hoş bir kokuya sahiptir. Bu açıdan yalnızca süs bitkisi olarak yetiştiriciliği de yapılır. İçeriğinde çeşitli oranlarda flavanglikosit, tanen, silikasid, karotin, elastin, ericolin, saponin, arbutin gibi vücut sağlığı açısından faydalı maddeler bulunur.

FUNDA ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Sindirim sisteminin işlevlerini destekleyerek sindirim faaliyetlerini düzenleyen funda çayı düzenli ishal ve kabızlık gibi sorunlar söz konusu olduğunda içeriğindeki tanen maddesi sayesinde bu sorunları giderir. Bağırsağın içerisindeki yararlı bakterilerin çoğalmasını destekleyerek sıklıkla rastlanan bir sağlık problemi olan düzensiz bağırsak sendromunun sebep olduğu kasılma ve ağrı gibi semptomların şiddetini en aza indirir.

İçeriğinde barındırdığı arbutin maddesi sayesinde vücudun gevşemesini ve rahatlamasını sağlar. Bu madde aynı zamanda kısa bir süre içerisinde uykuya dalmayı mümkün kılan bir özelliğe sahiptir. Vücuttan gerginliğin atılmasıyla birlikte stres oluşumu da önlenmiş olur.

Ciltte meydana gelen sedef, egzama, roza gibi problemlerin sebep olduğu semptomları önlemek için funda çayıyla kompres yapılabilir. Bu sayede bu hastalıklar sırasında meydana gelen kuruluk, kaşıntı, tahriş, kızarıklık gibi problemlerin önüne geçilmiş olur. Yaşın ilerlemesiyle birlikte daha çok görülen kırışıklık ve sarkma gibi sorunları da geciktirir. Cildin daha canlı ve genç bir görünüme kavuşmasını sağlar. Cilde, yaş faktörüne bağlı olarak kaybettiği elastikiyeti ve nemi geri kazandırır.

İçerisindeki saponin maddesi sayesinde kalp damarların meydana gelmesi muhtemel tıkanmayı önler. Bu sayede başta kalp krizi olmak üzere kardiyovasküler sağlık problemlerinin önüne geçer. Aynı zamanda vücut içerisinde kontrolsüz bir şekilde hareket eden serbest radikaller ile mücadele eder, çoğalmalarına engel olur. Kalp kaslarının korunmasına yardımcı olur.

Üst solunum yollarında meydana gelen bronşit, grip, nezle gibi hastalıkların kısa bir süre içerisinde atlatılmasını sağlar. Ericolin maddesi sayesinde bu hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan öksürük, ateş gibi semptomları yok eder. Vücuda hastalık sebebiyle kaybettiği gücü geri kazandırır.