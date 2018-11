Sigarayı bırakma kürü (Sigarayı bırakmak için bitkisel çözüm)

İbrahim Saraçoğlu'nun sigarayı bırakma kürü tarifini bu başlık altında bulabilirsiniz. Kürün nasıl yapılacağı ve uygulanışı ile ilgili püf noktaları sizler için derledik.

SİGARA BIRAKMA KÜRÜ

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, en çok merak edilen konulardan bir tanesine daha yanıt verdi. Saraçoğlu, sigarayı bırakma kürünü katıldığı bir canlı yayında tarih etti.

Sigarayı bırakmak için bitkisel kürün tarifi şöyle;

Kaynayan 150 – 200 ml suyun içerisine 1 tatlı kaşığı karabaş otu atınız. 7 dakika demleyip süzerek ılımaya bırakınız. Canınız her sigara istediğinde gün içerisinde bir yudum içip bırakınız. Bu işlemi her sigara istediğin an yapınız. Sabahtan akşama kadar bozulmadan durabilir.

NOT: Canınız her sigara istediğinde gün içerisinde bir yudum içip bırakınız. Bu uygulamaya üç ay boyunca devam edebilirsiniz.