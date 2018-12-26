Kahve içmek için 5 sağlıklı neden...

GÜNDE 2-4 FİNCAN KAHVE KALP HASTALIĞI GELİŞME RİSKİNİ AZALTIR

Yapılan iki farklı araştırma, günde beş fincana kadar kahve içmekle kalp hastalığı arasında bir ilişkinin olmadığını gösteriyor. Günlük ortalama 2-4 fincan kahve içmekse; kalp ve kalbe bağlı tüm rahatsızlıklara yakalanma ve ölüm risklerini azalttığını ortaya koyuyor. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, "Elbette kahvenin yanında içilen sigara, kahvenin bize sağladığı faydaları ortadan kaldırıyor" diyor ve uyarıyor: "Tüketim aşırı olmadığı sürece kahve, sağlıklı bir ömür geçirmenize katkı sağlıyor."