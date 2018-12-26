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içmek için 5 sağlıklı neden...

Her sabah kokusu ve lezzetine sarıldığımız kahvenin, ayılmak ve güne başlamak için bize kazandırdığı enerjiden daha fazla faydası olabilir. Kahvenin sağlığa etkisi uzun zamandan beri tartışmalı bir konu; bir yanda antioksidan aktivitesi ve beyni güçlendirme yeteneğini savunanlar ile diğer yanda uykusuzluk, hazımsızlık yaptığını, kalp ritmini ve kan basıncını düzensizleştirdiğini düşünenler karşı karşıya. Ancak yapılan son bilimsel çalışmaların sonuçları hep severlerden yana.

Giriş Tarihi: 26.12.2018 10:41
Kahve içmek için 5 sağlıklı neden...

GÜNDE 2-4 FİNCAN KAHVE KALP HASTALIĞI GELİŞME RİSKİNİ AZALTIR

Yapılan iki farklı araştırma, günde beş fincana kadar içmekle kalp hastalığı arasında bir ilişkinin olmadığını gösteriyor. Günlük ortalama 2-4 fincan kahve içmekse; kalp ve kalbe bağlı tüm rahatsızlıklara yakalanma ve ölüm risklerini azalttığını ortaya koyuyor. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, "Elbette kahvenin yanında içilen sigara, kahvenin bize sağladığı faydaları ortadan kaldırıyor" diyor ve uyarıyor: "Tüketim aşırı olmadığı sürece kahve, sağlıklı bir ömür geçirmenize katkı sağlıyor."

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Kahve içmek için 5 sağlıklı neden...
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