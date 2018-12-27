Kanserin hiç bilinmeyen belirtileri

Çoğu kişi kanseri kendi başına ya da bir yakının başına gelene kadar umursamaz. Vücudunuzun ve bu beklenmeyen belirtilerine karşı farkında olmanız gerekir. İşte kanserin şaşırtıcı belirtileri…

BOYUN VE YÜZ ŞİŞMESİ

Akciğer kanseri yüz, boyun, kol ve göğsün üst kısmında şişlik yaratabilir. Bu tümör baştan kalbe giden damara baskı yapar.



KEMİK AĞRISI

Hafif bir ağrıdan ağır bir ağrıya kadar değişen kemik ağrıları kemik kanseri hastalarının ortak şikâyetidir. Kanser büyüdükçe şikayetlerinizde büyüyecektir ve muhtemelen yürüyüş veya kaldırma gibi ortak hareketlerinizi de engelleyecektir.

HASSASİYET KAYBI

Uykuda ayağınızda karıncalanma hissediyor musunuz? Eğer bu his uzun süre devam ederse bir uzmana görünmenizde fayda var. Vücudunuzun bir veya birden fazla bölümünde sansasyon eksikliği, beyin, omurilik ve sinir kanallarında bir tümör olabilir.