Gluten nedir? Hangi yiyeceklerde bulunur?

Unlu mamullerin yapısını sağlayan madde olan gluten; çavdar, arpa ve yulaf gibi diğer tahıllarda da bulunur. Fakat gluten en çok buğdayda etkilidir. Günümüzde yararları ve zararları birçok uzman tarafından kaleme alınmış bilinçsiz tüketimin önüne geçilmesi için bilgilendirici çalışmalar yapılmıştır. Yediğimiz gıdaların ekmek, hamur işi ve birçok unlu mamülün paketlenmiş ürünleri tüketilmeden önce mutlaka içinde kullanılan malzemelere bakılmalıdır. Paketlenmiş hazır gıdalarda kullanılan Gluten aslında insan vücuduna fazlasıyla etki eden bir protein türüdür. Tüketilen Glutenli gıdaların ( Başta ekmek olak üzere) insan vücudunda bağımlılık yarattığı gözlemlenmektedir.

Glutenli hazır gıdalar paketlenmiş halleriyle uzun raf ömürleri sağladıkları için üreticiler tarafından fazlasıyla tercih edilir.

Gluten alerjisi olanlar dikkat!

Bazı insanların bu tarz proteinlere hassasiyeti olabilir. Gluten alerjisinin günümüzdeki adı Çölyak'tır. Çölyak hastası olan yani Gluten alerjisi olan kişiler sindirimde zorluklar yaşayabilir ve bağırsak enzimlerinde sorunlar meydana gelebilir.

Yetişkinler dışında çocuklarda da sık görülebilen Gluten alerjisi ebeveynlerin erken farketmeleri sayesinde hayatı kolaylaştırabilir. Erken teşhis konulmadığı takdirde çocuklarda büyüme, gelişme zorlukları yaşanması mümkündür. Yetişkinlerde ise tüketime bağlı olarak kansızlık, kemik erimesi ve kadınlarda adet düzensizliklerine sebep olabilir. Uzmanlar Gluten'in kararında tüketilmesini önermektedirler.

Glutenli yiyecekler nelerdir?

-Yulaf

- Arpa,

- Çavdar

- Buğday

Bu besinler özellikle Çölyak hastalarının tüketmemeleri gereken besinlerdir.

Glutensiz yiyecekler nelerdir?

- Mısır ürünleri (mısır unu, mısır irmiği, tane mısır),

- Pirinç ürünleri

- Karabuğday

- Keten

- Darı

- Kinoa

- Soya

- Fındık

- Fasulye

- Meyve ve sebzeler

- Et ve kümes hayvanları

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- Balık ve deniz ürünleri