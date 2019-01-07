Obeziteyle mücadele etmek için bu önerilere kulak verin!

Obezite çağın en önemli hastalıklarından biri olarak dünyayı ve ülkemizi tehdit etmeye devam ediyor. Fast food tüketiminin artması, düzensiz beslenme ve fiziksel aktivitedeki düşüş obezitenin artmasındaki başlıca nedenler olarak biliniyor. Türkiye'de her 3 kişiden biri obezite ile mücadele ediyor. Dyt. Emine Yüzbaşıoğlu, birçok hastalığa davetiye çıkaran ve insan ömrünü kısaltan obezite ile baş etmenin yolları hakkında bilgi verdi.

Obezite günlük alınması gereken enerjinin harcanan enerjiden fazla olması sonucu vücuttaki yağ oranının artmasıdır. Obezitenin değerlendirilmesinde kullanılan en kolay yöntem olarak bilinen VKİ (Vücut Kitle İndeksi)' ne göre;

Vki:

18-20= Zayıf

20-25= Orta

25-30= Obez

30-35= Aşırı obez olarak değerlendirilmektedir.