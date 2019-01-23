MHRS ile randevu nasıl alınır? MHRS sistemi ile hastaneden randevu oluşturma

MHRS sistemi üzerinden randevu alabilmek için öncelikle üyelik işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir. MHRS'ye kayıt olmak için sizden istenilen bilgileri doldurarak kullanıcı profilinizi oluşturunuz. Daha sonrasında ise yapacağınız işlemler şöyle;

MHRS İLE RANDEVU NASIL ALINIR?

ALO 182 aranarak;

Ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından Sağlık Bakanlığına bağlı ALO182 çağrı merkezi aranır.

ALO 182 numaralı telefonu arayan vatandaş tarafından çağrıyı karşılayan asistana (canlı operatör) randevu talebinde bulunulan vatandaşın T.C. Kimlik Numarası verilir. Asistan vatandaş bilgilerini doğrular.

Vatandaş randevu talebinde bulunduğu hastane, poliklinik ve hekim bilgilerinden en azından hangi polikliniğe gideceğini asistana bildirdikten sonra, asistan uygun tarih ve saat dilimlerini vatandaşa iletir.

Vatandaş seçimini yaparak randevusunu alır.

RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLA

Web'den;

Vatandaşlar, ALO182'nin yanı sıra Online Randevu Sistemi aracılığıyla da randevu alabilmektedir.

Vatandaşlar, randevu almak istedikleri Hekim Randevu Sistemi kapsamında olan hastanelerin internet sitelerindeki Online Randevu linkine basarak, Vatandaş Giriş ekranından kayıt oluşturup randevu alabilmektedir.