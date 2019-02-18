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Çok yemediğiniz halde kilo alıyorsanız... ! “”nun en temel belirtileri arasında...

Kilo alma şekliniz ya da kollar ve bacaklarda oluşan lekelenmeler bazı hastalıkların habercisi olabiliyor. Gövde şişmanlarken kollar ve bacakların incelmesi, kollarda ve bacaklarda oluşan mor renkteki izler “”nun en temel belirtileri arasında yer alıyor. Her sağlıklı vücutta bulunan kortizon hormonunun; olması gerekenden fazla, kontrol dışı yükselmesi sonucu gelişen bu sendromun erken tanı ve tedavisi önem taşıyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Ayşe Çıkım Sertkaya, “Cushing sendromu” hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 18.2.2019 15:01 Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 15:05
Çok yemediğiniz halde kilo alıyorsanız... Dikkat! “Cushing Sendromu”nun en temel belirtileri arasında...

CUSHİNG SENDROMU BELİRTİLERİ

, hemen hemen her organ ve dokuyu etkiler. Belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Yüzde belirgin bir şişlik
  • Yanaklarda kırmızılık
  • Özellikle vücutta, gövde kısmında şişmanlık
  • Kol ve bacaklarda incelik
  • Karında, kol ve bacaklarda kırmızı-morumsu (erguvan rengi) çatlaklar
  • Oturma, kalkma, merdiven çıkma ve uzun yol yürümede zorlanma, üst bacakta ağrı
  • Kollarda ağrı
  • Kadınlarda adet düzensizliği
  • Yüksek tansiyon
  • Kemik erimesi
  • Kan şekeri düzensizliği
  • Kortizon hormonunun görevleri
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Çok yemediğiniz halde kilo alıyorsanız... Dikkat! “Cushing Sendromu”nun en temel belirtileri arasında...
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