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Sadece 3 gün yemezseniz...

Farkında olmasak da hem fiziksel hem de zihinsel olarak vücudumuza zarar veriyor. Birçok araştırmaya göre şekeri bıraktığımız anda vücudumuzda olumlu yönde farklılıklar görülmüştür. Peki şekeri bıraktığımızda neler oluyor? Vücudumuz şekeri bırakınca nasıl etkileniyor? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 6.3.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 6.3.2019 11:09
Sadece 3 gün şeker yemezseniz...

CİLDİNİZİ CANLANDIRIR

cilt için zehir gibidir. Aşırı şeker yüklü yiyecekleri yemeye başladığınızda, cildinizin sağlıksız beslenmenin etkileri ile karşı karşıya kalır. Şeker ayrıca akne gibi cilt sorunlarının ağırlaşmasının arkasındaki ana suçludur. Yani şekeri bıraktığınız zaman fark edeceğiniz ilk değişiklik daha canlı daha güzel bir cilt olacaktır.

DAHA İYİ KİLO KONTROLÜ SAĞLAR:

Hepimizin bildiği gibi, diyetinize eklediğiniz fazla miktarda şeker genellikle aşırı kilo ile sonuçlanan ekstra kalori tüketimi demektir. Yani ekstra şeker tüketimini bıraktığınız zaman fazla kilolarınızı vermek ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek çok daha kolay olacaktır.

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Sadece 3 gün şeker yemezseniz...
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