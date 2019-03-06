Sadece 3 gün şeker yemezseniz...

CİLDİNİZİ CANLANDIRIR

Şeker cilt için zehir gibidir. Aşırı şeker yüklü yiyecekleri yemeye başladığınızda, cildinizin sağlıksız beslenmenin etkileri ile karşı karşıya kalır. Şeker ayrıca akne gibi cilt sorunlarının ağırlaşmasının arkasındaki ana suçludur. Yani şekeri bıraktığınız zaman fark edeceğiniz ilk değişiklik daha canlı daha güzel bir cilt olacaktır.

DAHA İYİ KİLO KONTROLÜ SAĞLAR:

Hepimizin bildiği gibi, diyetinize eklediğiniz fazla miktarda şeker genellikle aşırı kilo ile sonuçlanan ekstra kalori tüketimi demektir. Yani ekstra şeker tüketimini bıraktığınız zaman fazla kilolarınızı vermek ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek çok daha kolay olacaktır.